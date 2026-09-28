Chiếc máy bay siêu thanh SR-71 cuối cùng biến mất, NASA đang làm gì với 'Blackbird'?

Một chiếc máy bay trinh sát SR-71A Blackbird đặc biệt đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi biến mất khỏi khu vực trưng bày tại Trung tâm Nghiên cứu Bay Armstrong của NASA ở California.

Chiếc máy bay mang số đuôi NASA 844, số hiệu quân sự 61-7980, được NASA xác nhận là chiếc SR-71 cuối cùng thực hiện chuyến bay.

Nó cất cánh lần cuối ngày 9/10/1999 tại căn cứ Edwards, đạt độ cao hơn 24.000 m và tốc độ Mach 3,21. Sau đó, máy bay được đưa vào trưng bày tại Armstrong.

Aviation Week đưa tin ảnh vệ tinh cho thấy máy bay không còn xuất hiện tại vị trí quen thuộc ít nhất từ ngày 17/5.

Các nguồn tin của tạp chí này cho biết SR-71 số 844 có thể đã được đưa vào nhà chứa để kiểm tra hồi đầu năm. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của máy bay chưa được xác nhận.

Sự việc trở nên đáng chú ý khi Giám đốc NASA Jared Isaacman gần đây công bố hình ảnh một máy bay thử nghiệm có hình dáng gợi nhớ mạnh đến SR-71.

Ông nói NASA đang "xây dựng lại danh mục máy bay X-plane" và muốn cơ quan này trở lại với những chuyến bay "cao hơn, xa hơn và nhanh hơn". NASA sau đó cho biết chưa có thêm thông tin để công bố về SR-71 số 844.

Tại triển lãm hàng không EAA AirVenture hồi tháng 7, ông Isaacman còn được hỏi muốn lái loại máy bay nào mà ông chưa từng điều khiển.

Câu trả lời ngay lập tức là SR-71 Blackbird. Khi người điều phối hỏi liệu ông có khả năng đưa loại máy bay này trở lại hoạt động hay không, Giám đốc NASA đáp: "Đó là thông tin mật".

Những chi tiết trên lập tức làm dấy lên suy đoán SR-71 số 844 có thể liên quan tới một chương trình thử nghiệm mới. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng công khai xác nhận NASA đang phục hồi chiếc máy bay để đưa trở lại bầu trời.

Việc tái hoạt động một SR-71 cũng không đơn giản. Dòng máy bay này được thiết kế để bay ở tốc độ trên Mach 3, sử dụng động cơ J58 và nhiều hệ thống chuyên biệt.

NASA từng khai thác SR-71 số 844 làm nền tảng nghiên cứu khí động học, động cơ, vật liệu chịu nhiệt và thử nghiệm tên lửa hàng không LASRE.

Điều đáng chú ý là NASA từng nâng cấp SR-71 số 844 cho các chương trình thử nghiệm. Vì vậy, nếu chiếc máy bay thực sự được đưa vào một dự án mới, nó có thể đóng vai trò nền tảng nghiên cứu hoặc cung cấp dữ liệu cho một thiết kế hoàn toàn mới, thay vì đơn thuần trở lại nhiệm vụ trinh sát.

Hiện tại, khả năng này vẫn chỉ là giả thuyết. Điều chắc chắn là NASA đang thúc đẩy thế hệ X-plane mới, còn số phận của SR-71 số 844 vẫn chưa được cơ quan này công khai.