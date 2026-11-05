Chiếc MacBook màn hình cảm ứng đầu tiên của Apple

MacBook Pro với màn hình PROLED-XDR là chiếc MacBook đầu tiên của Apple có màn hình cảm ứng.

Đột phá mới của Apple

Trong nhiều năm qua, các nhà sản xuất máy tính cá nhân (PC) đã liên tục tung ra thị trường những mẫu máy tính có màn hình cảm ứng nhằm hiện đại hóa thiết bị trong kỷ nguyên di động. Dù gia nhập cuộc chơi khá muộn, Apple kỳ vọng rằng chiếc MacBook Pro màn hình cảm ứng này sẽ thu hút được nhóm khách hàng cốt lõi của dòng máy: các chuyên gia sáng tạo và nhà phát triển ứng dụng.

Đây bước đi mới nhất trong chuỗi sản phẩm đột phá mà Apple tung ra chỉ trong hai tháng đầu tiên ông John Ternus đảm nhiệm vị trí CEO. Chiếc MacBook màn hình cảm ứng – cùng với những sản phẩm tiên phong khác như iPhone Duo và thiết bị điều khiển nhà thông minh HomeView – sẽ là phép thử cho thấy liệu Apple có còn khả năng tạo ra những sản phẩm "bom tấn" đón đầu nhu cầu người dùng hay không.

Mẫu MacBook Pro màn hình cảm ứng mới, dự kiến ​​ra mắt vào ngày 6/11, sẽ có hai phiên bản 14 inch và 16 inch, được vận hành bởi chip M5 Pro hoặc M5 Max của Apple. Phiên bản nhỏ hơn có giá khởi điểm từ 2.899 USD, trong khi phiên bản lớn hơn có giá từ 3.399 USD.

Apple nhấn mạnh rằng màn hình cảm ứng sẽ rất hữu ích cho các tác vụ như kéo thả slide giữa các bài thuyết trình, đồng thời cho phép các nhà phát triển kiểm tra trực tiếp cách thức hoạt động của ứng dụng ngay trên máy tính. Hãng cũng nêu bật lợi ích đối với các nhà thiết kế đồ họa và nhạc sĩ, khi họ có thể vẽ phác thảo hoặc chơi các nhạc cụ ảo chỉ bằng thao tác chạm trực tiếp lên màn hình.

Apple cho biết nhiều ứng dụng hiện có sẽ tương thích ngay với màn hình cảm ứng, nhờ cơ chế phần mềm tự động chuyển đổi các thao tác chạm thành lệnh nhấp chuột.

Tính năng Dynamic Island – phần khuyết hình viên thuốc chứa camera trước và các thông tin hiển thị trên màn hình iPhone – cũng sẽ xuất hiện trên chiếc máy tính xách tay mới này. MacBook Pro với màn hình PROLED XDR còn được bổ sung các tính năng dành riêng cho giới sáng tạo, chẳng hạn như độ sáng tối đa cao hơn so với các phiên bản không cảm ứng và hỗ trợ không gian màu Adobe RGB.

Theo Apple, cảm biến cảm ứng được tích hợp trực tiếp vào tấm nền màn hình thay vì đặt thành một lớp phủ bên trên; thiết kế này giúp giảm độ trễ khi người dùng thực hiện các thao tác vuốt hoặc cuộn trang, những khó khăn của các dòng máy tính xách tay màn hình cảm ứng thời kỳ đầu.

Thăng trầm của chiếc laptop màn hình cảm ứng

Máy tính xách tay (laptop) màn hình cảm ứng đã xuất hiện hơn một thập kỷ qua. Microsoft từng tạo ra một bước ngoặt lớn nhằm định hướng lại ngành công nghiệp này với sự ra mắt của Windows 8 vào năm 2012. Hệ điều hành này sở hữu thiết kế mới với các biểu tượng dạng ô vuông lớn, lấy cảm hứng từ giao diện trên điện thoại và máy tính bảng. Tuy nhiên, nó đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì gây khó hiểu cho người dùng trong quá trình thao tác.

Phần cứng thời điểm đó cũng cần được cải thiện; các mẫu laptop màn hình cảm ứng đời đầu thường cồng kềnh, đắt đỏ và bất tiện khi sử dụng ở chế độ máy tính bảng. Các nhà sản xuất máy tính cá nhân (PC) đã chật vật trong việc bắt kịp sự trỗi dậy của điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Bất chấp những lời phàn nàn ban đầu, các dòng laptop màn hình cảm ứng đã dần cải thiện theo thời gian nhờ chi phí linh kiện giảm, thiết kế nhẹ hơn và những nâng cấp trên hệ điều hành Windows. Hiện nay, người dùng có thể dễ dàng tìm mua các sản phẩm này từ những nhà sản xuất PC lớn như Dell hay Lenovo.

Ngay cả Apple – đơn vị từng chỉ trích các thiết bị lai – cũng đã dần điều chỉnh sản phẩm của mình theo hướng này trong nhiều năm qua. Năm 2019, hãng đã đại tu phần mềm trên iPad, bổ sung thêm các tính năng hỗ trợ công việc, chẳng hạn như khả năng chạy nhiều ứng dụng cùng lúc. Apple cũng tinh chỉnh phần mềm trên máy tính Mac sao cho gần gũi hơn với giao diện iPhone, thông qua việc tích hợp các yếu tố như bảng điều khiển cài đặt (Control Center) và thiết kế biểu tượng ứng dụng theo phong cách “Liquid Glass” (trong suốt, bóng bẩy).

Tuy nhiên, theo dữ liệu nghiên cứu thị trường từ International Data Corporation (IDC), các thiết bị màn hình cảm ứng chỉ chiếm 16,3% tổng lượng laptop xuất xưởng trên toàn cầu vào năm 2025. Theo ông Ryan Reith, Phó Chủ tịch nhóm tại IDC, nguyên nhân chính là do màn hình cảm ứng không được ưa chuộng trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp; phần lớn nhân viên văn phòng thường kết nối laptop với màn hình rời khi làm việc tại bàn.

Trước đây, Apple từng thử nghiệm tích hợp công nghệ cảm ứng vào dòng MacBook Pro năm 2016 thông qua “Touch Bar” – một dải cảm ứng nằm phía trên bàn phím, cho phép người dùng truy cập nhanh các điều khiển ứng dụng và các phím tắt khác. Tuy nhiên, sản phẩm này phần lớn thất bại trong việc thu hút người tiêu dùng vì tính hữu dụng của nó không tương xứng với chi phí bỏ thêm.

Kỷ nguyên tương lai của Apple

Apple vốn nổi tiếng với việc tham gia vào các lĩnh vực công nghệ muộn hơn những đối thủ khác – thường là vì những lý do xác đáng. Họ không phải là công ty tiên phong ra mắt máy nghe nhạc MP3, máy tính bảng hay đồng hồ thông minh, nhưng lại là đơn vị giúp các sản phẩm này trở nên phổ biến với người tiêu dùng nhờ việc tinh giản thiết bị, giúp chúng trở nên đơn giản và dễ sử dụng hơn.

MacBook Pro với màn hình cảm ứng là ví dụ mới nhất trong chuỗi các sản phẩm gần đây đi theo chiến lược này. Đầu tháng này, công ty đã giới thiệu thiết bị điều khiển nhà thông minh HomeView, nhằm thách thức vị thế thống trị của Amazon trong lĩnh vực nhà thông minh. Tuần trước, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple cũng đã chính thức lên kệ – một bước đi diễn ra khá muộn sau khi đối thủ lớn nhất là Samsung đã kịp xác lập vị thế dẫn đầu trên thị trường này.

Từ lâu, Apple đã chịu áp lực phải tạo ra những sản phẩm đột phá mới, nhất là khi Ternus – người phụ trách mảng phần cứng – có nền tảng chuyên môn khác biệt so với thế mạnh về vận hành của CEO Tim Cook. Phố Wall sẽ theo dõi sát sao các tín hiệu về mức độ đón nhận của thị trường đối với những sản phẩm mới này trong buổi công bố báo cáo tài chính của Apple vào tuần tới, đặc biệt là trong bối cảnh xuất hiện các thông tin về tình trạng màn hình iPhone Duo bị hỏng.

Dẫu vậy, một số nhà phân tích cho rằng mẫu máy tính xách tay mới của Apple sẽ nâng tầm tiêu chuẩn cho các đối thủ chạy hệ điều hành Windows.

Ông Francisco Jeronimo, một chuyên gia phân tích về thiết bị di động và máy tính, nhận định: “Sự gia nhập của Apple sẽ không tạo ra thay đổi mang tính đột phá cho toàn bộ thị trường PC, nhưng nó chắc chắn sẽ thay đổi vị thế của các dòng máy tính xách tay có màn hình cảm ứng”.