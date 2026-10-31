Chiếc lò xo... Văn Hậu

Khác với hai đồng đội kể trên, Văn Hậu chịu án treo giò 4 trận tại V-League sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Ngọc Tân. Đây cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến anh không được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Lần đầu tiên sau quãng thời gian nghỉ gần hai năm vì điều trị chấn thương, Văn Hậu mới ngồi khán đài lâu đến vậy. Khác với đôi chân mệt mỏi của nhiều đồng đội khi liên tục phải thi đấu hàng loạt trận trong vòng một tháng, từ cấp câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia, Văn Hậu chỉ được hiện diện đúng 3 trận xuyên suốt thời gian kể trên.

Giống như chiếc lò xo bị nén chặt rồi bung ra, Văn Hậu vào sân với một nguồn năng lượng dồi dào. Trước Shanghai Port, anh di chuyển hơn 9,1km, tạo nên 4 lần bứt tốc và hoạt động phủ kín hành lang trái của Công an Hà Nội FC.

Văn Hậu (bên phải) thi đấu ấn tượng trong trận Công an Hà Nội FC thắng Shanghai Port 3-2.

Bên cạnh sự năng nổ, Văn Hậu còn tạo nên hiệu quả từ những đường chuyền bóng, tắc bóng, đánh chặn hay dứt điểm từ xa. Chứng kiến tinh thần chiến đấu máu lửa của cậu học trò, HLV Kim Sang-sik có lý do để trao lại cơ hội cho anh trên đội tuyển Việt Nam, tại giải giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan vào giữa tháng 11 tới.

Thực tế, chính bản thân ông Kim Sang-sik cũng từng ghìm chân Văn Hậu khi liên tục để anh dự bị trước Indonesia và Campuchia, tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 cách đây không lâu. Để rồi ở đúng hai trận bán kết quan trọng với Malaysia, nhà cầm quân Hàn Quốc lại tung Văn Hậu trở lại đội hình xuất phát. Văn Hậu chơi hay, tập trung và giải quyết mọi vấn đề ở khâu phòng ngự cho đội nhà.

Với một cầu thủ gặt hái nhiều thành tựu trên nhiều phương diện như Văn Hậu, việc tạo ra một khoảng lặng đủ để gợi lại khát khao là điều thực sự cần thiết trong nghệ thuật dụng quân. Câu chuyện ấy cũng đúng với những tuyển thủ quốc gia khác như Tiến Linh hay Tuấn Hải.

Thực tế, việc không hiện diện một thời gian dài tại đội tuyển Việt Nam vô hình trung gợi lên cho họ một cảm xúc khác. Chính bản thân Tiến Linh thừa nhận bắt đầu nhớ những ngày tháng được thường xuyên góp mặt trên đội tuyển cách đây vài năm. Điều đó hun đúc nên động lực để Văn Hậu nỗ lực nhiều hơn tại V-League, với hy vọng sớm tái xuất đội tuyển Việt Nam một ngày không xa.