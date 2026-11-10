Chiếc Kia EV4 GT bằng đất nện tri ân Rafael Nadal

Theo Motor1, Kia vừa sản xuất một phiên bản Kia EV4 GT bằng đất sét với tỷ lệ 1:1 làm quà tặng tri ân Rafael Nadal. Mẫu xe không thể lái được này sử dụng đất sét thu thập từ các sân đất nện nơi tay vợt người Tây Ban Nha đã giành được tổng cộng 63 danh hiệu đánh đơn.

Tác phẩm điêu khắc đất sét đã được trao cho Rafael Nadal tại Học viện Rafa Nadal ở Mallorca (Tây Ban Nha), đánh dấu mối quan hệ đối tác giữa anh với Kia vốn bắt đầu từ khi anh vẫn còn là một tài năng trẻ triển vọng ở giải đấu Tây Ban Nha.

Mẫu xe đất sét giữ nguyên tỷ lệ của mẫu hatchback 5 cửa EV4 GT, nhưng thay thế bộ vỏ kim loại và lớp sơn và bằng đất sét lấy từ các sân thi đấu ở Monte Carlo, Paris, Rome và Madrid. Băng dính trắng dùng trong thiết kế ôtô chạy ngang khắp bề mặt màu đỏ cam, tượng trưng cho đường kẻ trên sân quần vợt.

Trên thân xe, con số 63 được khắc để tôn vinh 63 danh hiệu đánh đơn trên sân đất nện mà Rafael Nadal giành được. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng từng đạt chuỗi 50 set thắng liên tiếp trên mặt sân đất nện, giúp anh có 5 mùa giải kết thúc ở vị trí số một thế giới. Trên chiếc Kia EV4 GT cũng có chữ ký của Rafael Nadal.

Kia cho biết những đặc trưng nói trên chỉ xuất hiện trên tác phẩm độc bản này, sẽ không bao giờ có mặt trên các mẫu EV4 GT thương mại.

Theo Motor1, việc xây dựng mô hình bằng đất sét vốn dĩ là hoạt động tiêu chuẩn trong thiết kế xe, cho phép các kỹ sư đánh giá bề mặt và tỷ lệ thiết kế bằng tay, trước khi chiếc xe bước vào quá trình thử nghiệm với các công cụ kỹ thuật số hoặc hầm gió.

Kia Tây Ban Nha lần đầu tiên tài trợ cho Nadal vào năm 2004, khi anh mới chỉ là một tay vợt đang lên. Sau chiến thắng đột phá tại giải Pháp Mở rộng vào năm 2005, Rafael Nadal đã trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Kia vào năm tiếp theo.

Tay vợt người Tây Ban Nha đã giữ vai trò đó trong hơn hai thập kỷ, tiếp tục duy trì ngay cả khi giải nghệ quần vợt chuyên nghiệp sau Vòng chung kết Davis Cup 2024.

Kia EV4 GT nguyên bản là mẫu hatchback điện hiệu năng cao, sử dụng thiết lập motor kép với công suất đầu ra tối đa 288 mã lực, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,6 giây.

Tại Anh, Kia EV4 GT có giá bán khởi điểm dự kiến 49.345 bảng Anh, tương đương khoảng 66.335 USD. Với định giá này, Kia EV4 GT rẻ hơn 10.000 bảng Anh (tương đương 13.445 USD) so với mẫu "đàn anh" EV6 GT.