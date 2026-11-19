Một chú chó tên Robot được cho là đã góp phần phát hiện hang động Lascaux nổi tiếng ở Pháp, nơi lưu giữ hàng trăm bức tranh động vật có niên đại khoảng 17.000 năm. Phát hiện tình cờ này bắt đầu từ một chiếc hố bí ẩn trong khu rừng gần thị trấn Montignac vào năm 1940.

Tháng 9/1940, trong lúc khám phá khu vực rừng gần Montignac, chú chó Robot bất ngờ chú ý đến một lỗ hổng nằm cạnh gốc cây bật rễ. Sự việc thu hút sự chú ý của Marcel Ravidat, khi đó 18 tuổi.

Những bức tranh khắc họa loài ngựa được tìm thấy trong hang động Lascaux, nơi được phát hiện vào năm 1940 nhờ chú chó tên Robot. Ảnh: People.

Theo các tài liệu lịch sử, Robot có thể đã đuổi theo một con thỏ trước khi phát hiện chiếc hố. Tuy nhiên, những câu chuyện kể lại về sau có một số khác biệt liên quan đến vai trò của chú chó trong sự kiện này.

Tò mò về những gì ẩn giấu bên dưới, Ravidat muốn kiểm tra chiếc hố nhưng không có dụng cụ phù hợp để mở rộng lối vào. Vì vậy, chàng trai quyết định tạm hoãn việc khám phá.

Bốn ngày sau, ngày 12/9/1940, Ravidat quay trở lại cùng ba người bạn là Jacques Marsal, Georges Agnel và Simon Coencas. Cả nhóm quyết định tìm hiểu bí mật bên dưới mặt đất.

Sau khi mở rộng lối vào, Ravidat luồn người xuống một đường hầm hẹp, những người còn lại lần lượt theo sau. Với một chiếc đèn tự chế, cả nhóm tiến vào hành lang tối dài khoảng 30 m.

Bức tranh khắc họa các loài động vật được phát hiện vào năm 1940 nhờ chú chó tên Robot. Ảnh: People. ↵

Tại đây, họ bất ngờ phát hiện những hình vẽ kỳ lạ trên vách đá. Theo Bộ Văn hóa Pháp, đó là các bức tranh thời tiền sử mô tả nhiều loài động vật như ngựa, hươu và bò rừng, được con người tạo ra từ hàng nghìn năm trước.

Phát hiện này sau đó được xác định là hang động Lascaux, một trong những địa điểm lưu giữ nghệ thuật tiền sử nổi tiếng nhất thế giới.

Hành trình khám phá của nhóm thiếu niên tiếp tục vào ngày hôm sau. Mang theo một sợi dây thừng, họ tiến xuống một lối đi khác sâu khoảng 8 m. Tại đây, Ravidat phát hiện một bức tranh đặc biệt mô tả cảnh người đàn ông đối mặt với một con bò rừng.

Nhận thấy tầm quan trọng của phát hiện, cả nhóm nhanh chóng thông báo sự việc với thầy giáo Léon Laval. Ông đến thăm hang động vào ngày 18/9, trước khi nhà tiền sử học Henri Breuil tiến hành khảo sát địa điểm này.

Phát hiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu quốc tế, mở ra cơ hội tìm hiểu về đời sống và khả năng sáng tạo nghệ thuật của con người thời tiền sử.

Hang động Lascaux có hàng trăm bức tranh và hình chạm khắc trên vách đá. Trong đó, ngựa là loài động vật được thể hiện phổ biến nhất, bên cạnh hươu, bò rừng và nhiều sinh vật khác.

Các tác phẩm thường được xác định có niên đại khoảng 17.000 năm. Tuy nhiên, giới nghiên cứu vẫn đưa ra những mốc thời gian khác nhau về tuổi của các bức tranh cũng như những giai đoạn con người từng hoạt động tại đây.

Trong nhiều thập kỷ, các nhà khảo cổ còn tìm thấy nhiều công cụ, đá dính màu, hiện vật bằng xương và những đồ vật khác. Những phát hiện này cung cấp thêm manh mối về cách người tiền sử tạo ra các tác phẩm nghệ thuật.

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu tìm thấy những chiếc đèn từng được sử dụng để chiếu sáng bên trong hang động, cùng vật liệu chế tạo chất màu vẫn còn lưu lại trên vách đá.

Năm 1948, hang động Lascaux chính thức mở cửa đón khách tham quan. Tuy nhiên, lượng người đến ngày càng đông đã gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường bên trong hang.

Nồng độ khí CO2 tăng cao cùng các biến đổi môi trường khác làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hư hại những bức tranh cổ. Trước tình hình này, năm 1963, chính quyền quyết định đóng cửa hang động nguyên bản đối với công chúng nhằm bảo vệ di sản.

Hiện nay, du khách có thể chiêm ngưỡng các bản sao được tái hiện chi tiết tại những điểm tham quan gần đó, trong đó có Lascaux IV - Trung tâm Nghệ thuật Hang động Quốc tế ở Montignac. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục công tác bảo tồn và nghiên cứu hang động nguyên bản.