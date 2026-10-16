Chiếc ghế trống đã cứu mạng Mikel Merino

Mikel Merino tiết lộ một lần đổi chỗ ngồi có thể đã cứu mạng anh trong vụ đánh bom xe buýt Dortmund năm 2017.

Gần 10 năm sau vụ tấn công nhằm vào xe buýt Borussia Dortmund, Merino mới kể lại chi tiết khoảnh khắc anh có thể đã thoát chết chỉ vì đổi chỗ ngồi.

Khi ấy, Merino mới 20 tuổi và đang khoác áo Dortmund. Trên đường tới sân để dự trận tứ kết Champions League gặp Monaco, xe buýt của đội bóng Đức bị tấn công bằng ba thiết bị nổ. Merino nhớ lại tiếng nổ rất lớn, chiếc xe rung mạnh, khói xuất hiện bên ngoài và các cầu thủ hoảng loạn vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Marc Bartra là người bị thương nặng nhất. Hậu vệ người Tây Ban Nha bị thương ở cổ tay và phải nhập viện ngay trong đêm. Với Merino, cảm giác sợ hãi chỉ thực sự tăng lên vào ngày hôm sau, khi anh biết thêm một chi tiết liên quan trực tiếp tới vị trí mình thường ngồi.

Một mảnh đạn lớn găm vào phần tựa đầu của chiếc ghế cạnh Bartra. Bình thường, Merino luôn ngồi ở vị trí ấy.

Hôm xảy ra vụ tấn công, anh lại chuyển sang ghế khác.

Merino giải thích rằng chân anh hôm ấy hơi căng nên muốn ngồi ở vị trí phía trước, nơi ghế có thể ngả ra thoải mái hơn. Quyết định rất nhỏ ấy khiến chiếc ghế quen thuộc bị bỏ trống đúng vào thời điểm mảnh đạn lao tới.

“Tôi nghĩ mình có một thiên thần hộ mệnh. Tôi thực sự may mắn vì vẫn còn sống”, Merino chia sẻ khi nhắc lại vụ việc.

Merino cho rằng trải nghiệm cận kề nguy hiểm giúp anh có góc nhìn khác khi đối diện những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp.

Vụ tấn công xảy ra vào tháng 4/2017, trước trận Dortmund gặp Monaco tại Champions League. Sau sự cố, trận đấu phải lùi sang ngày hôm sau. Ngoài Bartra, một cảnh sát cũng bị thương, trong khi các thành viên còn lại của Dortmund không gặp hậu quả nghiêm trọng.

Merino cho biết ký ức về vụ đánh bom vẫn theo anh nhiều năm sau đó. Khi đối diện những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp, tiền vệ Tây Ban Nha thường nhìn lại trải nghiệm năm 2017 để tự đặt mọi chuyện vào đúng mức độ.

Đầu năm 2026, Merino gặp chấn thương nặng ở bàn chân phải. Bác sĩ thông báo anh có thể phải nghỉ khoảng sáu tháng vì gãy xương do quá tải, trong bối cảnh World Cup chỉ còn cách vài tháng. Tiền vệ Arsenal thừa nhận anh từng rất khó chấp nhận kết luận ban đầu, bởi nguy cơ lỡ giải đấu lớn nhất sự nghiệp là rất rõ.

Merino sau đó kịp hồi phục, trở lại thi đấu và tiếp tục sự nghiệp ở đẳng cấp cao. Những trải nghiệm như vậy khiến anh càng tin rằng bóng đá, dù quan trọng đến đâu, vẫn cần được đặt sau những chuyện liên quan trực tiếp tới sự sống.

Quãng thời gian tại Dortmund của Merino thực tế không kéo dài. Anh gia nhập đội bóng Đức từ Osasuna năm 2016 nhưng không được ra sân thường xuyên dưới thời Thomas Tuchel. Tiền vệ này chỉ có tám lần thi đấu trên mọi đấu trường và thậm chí từng phải chơi ở vị trí trung vệ.

Sau một mùa tại Đức, Merino chuyển sang Newcastle, rồi trở lại Tây Ban Nha khoác áo Real Sociedad trước khi gia nhập Arsenal vào năm 2024. Sự nghiệp của anh thay đổi rất nhiều sau ngày rời Dortmund, nhưng ký ức về chiếc xe buýt năm 2017 thì vẫn còn nguyên.

Điều Merino nhớ nhất không phải chỉ là tiếng nổ hay cảnh hỗn loạn trên xe. Anh nhớ đến chiếc ghế mình vẫn thường ngồi.

Hôm ấy, chiếc ghế trống.

Với Merino, chỉ một thay đổi nhỏ trong thói quen có thể đã tạo ra khác biệt lớn nhất trong cuộc đời anh.