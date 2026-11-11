Chiếc ghế đổ làm chó giật mình, chủ bị cắn suýt mất cánh tay

Đang ngồi làm việc tại nhà, người đàn ông 59 tuổi, ở phường Bạch Mai, Hà Nội bất ngờ đứng dậy, chiếc ghế vô tình đổ xuống sát chỗ con chó đang nằm, khiến con vật giật mình và lao vào cắn chủ.

Dù đau đớn, ông vẫn cố giữ bình tĩnh, tìm cách trấn an để con vật nhả tay. Ngay sau đó, người nhà đưa ông đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhiều vết thương nham nhở ở cả mặt trước và mặt sau cánh tay, kéo dài từ 1/3 dưới cánh tay đến hết cẳng tay phải. Đáng lo ngại, động mạch quay và động mạch trụ không bắt được mạch, đầu chi nhợt, mất hồi lưu máu ở các đầu ngón tay. Tình trạng thiếu máu đe dọa trực tiếp khả năng bảo tồn cánh tay.

Bệnh nhân lập tức được kiểm soát chảy máu, xử trí vết thương và làm các xét nghiệm cần thiết. Các chuyên khoa phối hợp đánh giá tổn thương, nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại và chỉ định các biện pháp dự phòng phù hợp.

Trong phòng mổ, kíp bác sĩ mở rộng vết thương, thăm dò, cắt lọc những phần mô dập nát và làm sạch vùng tổn thương. Kết quả cho thấy động mạch cánh tay bị dập nát, động mạch trụ đứt sát vị trí phân chia từ động mạch cánh tay thành động mạch quay và động mạch trụ.

Để khôi phục dòng máu đến bàn tay, các bác sĩ phải ghép lại động mạch cánh tay và động mạch trụ qua đoạn tĩnh mạch hiển bằng kỹ thuật vi phẫu. Sau khi xử trí các tổn thương, vết thương được đặt dẫn lưu và khâu thưa để tiếp tục theo dõi.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc vết thương, sử dụng kháng sinh, giảm đau và theo dõi nguy cơ biến chứng nhiễm khuẩn. Ông đồng thời được tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine dại và dự phòng uốn ván. Sức khỏe hiện ổn định, tiếp tục được theo dõi và phục hồi chức năng.

ThS.BS Nguyễn Bá Minh, Khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết vết thương do chó, mèo cắn có thể gây tổn thương nghiêm trọng các cấu trúc bên dưới da, từ mạch máu, thần kinh đến cơ và gân. Bên cạnh nguy cơ nhiễm trùng tại chỗ, người bị cắn còn đối mặt với nguy cơ mắc bệnh dại - căn bệnh gần như luôn gây tử vong khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng.

Bác sĩ khuyến cáo, ngay sau khi bị chó, mèo cắn, người dân cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong khoảng 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng dung dịch phù hợp và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá, xử trí.

Người bị cắn không nên tự đắp lá, sử dụng thuốc dân gian, tự khâu kín vết thương hoặc chờ theo dõi con vật mới đi tiêm phòng. Việc theo dõi chó, mèo trong 10 ngày cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thú y, không thay thế cho việc thăm khám và chỉ định dự phòng bệnh dại sau phơi nhiễm.

Trường hợp trên cũng là lời cảnh báo với những người nuôi thú cưng. Ngay cả chó nhà, vốn quen thuộc với chủ, vẫn có thể tấn công dữ dội khi bị kích động hoặc hoảng sợ, gây ra những chấn thương nghiêm trọng ngoài dự kiến.