Chiếc flagship Trung Quốc bán chạy nhất năm nay

Dòng Honor Magic 9 có giá khởi điểm khoảng 670 USD. Ảnh: Honor.

Honor Magic 9 đang dẫn đầu thị trường flagship Android mới tại Trung Quốc. Tính đến tuần thứ 42 của năm 2026, 3 mẫu máy thuộc dòng này đạt tổng cộng khoảng 390.000 lượt kích hoạt, cao nhất trong nhóm flagship Android ra mắt từ đầu năm.

Ông Guan Haitao, Giám đốc tiếp thị toàn cầu của Honor, cho biết doanh số của cả dòng Magic 9 đã vượt toàn bộ các dòng flagship Android mới ra mắt trong năm như Xiaomi 18, Oppo Find x10, Vivo x500...

Ông cũng tiết lộ doanh số hàng ngày của dòng máy đang tiến gần vị trí thứ hai trong toàn bộ danh mục sản phẩm Honor. Đây là thành tích lần đầu hãng đạt được.

Số liệu do blogger công nghệ Digital Chat Station công bố cho thấy 3 mẫu Magic 9 đạt khoảng 390.000 lượt kích hoạt trong tuần 42, từ ngày 12 đến 18/10. Con số này đưa dòng máy lên vị trí dẫn đầu về lượng kích hoạt trong nhóm flagship Android mới của năm.

Từ trái sang: Magic 9, Magic 9 Super Edition và Magic 9 Pro Max. Ảnh: Weibo.

Honor Magic 9 ra mắt tại Trung Quốc ngày 28/9 và được mở bán ngay sau đó. Trong kỳ nghỉ lễ, dòng sản phẩm này dẫn đầu doanh số điện thoại Android, với một số phiên bản nhanh chóng hết hàng. Giá bán khởi điểm khoảng 673 USD, giảm còn 599 USD sau khi áp dụng trợ cấp của chính phủ.

Dòng sản phẩm gồm ba phiên bản: Magic 9, Magic 9 Super Edition và Magic 9 Pro Max. Honor cho rằng sức hút của thiết bị đến từ hệ thống camera được tinh chỉnh cùng ARRI, thương hiệu chuyên về thiết bị quay phim chuyên nghiệp, và mức giá cạnh tranh so với nhiều đối thủ.

Trong đó, Magic 9 Pro Max là mẫu máy được hãng nhấn mạnh về khả năng chụp ảnh và quay video. Thiết bị có hệ thống camera kép 200 MP hợp tác phát triển với ARRI, công nghệ chống rung đạt chuẩn CIPA 8.0 và chip xử lý hình ảnh Yuguang H1 do Honor tự phát triển.

Dù vậy, kết quả hiện tại mới chỉ phản ánh sức bán ban đầu tại Trung Quốc. Honor dự kiến đưa dòng Magic 9 đến châu Âu vào tháng 1/2027, nhưng giá bán tại thị trường này vẫn chưa được xác nhận.