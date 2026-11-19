Cỗ máy ghi nhận tốc độ tăng giá trung bình 53% mỗi năm

Tại phiên đấu giá do Phillips tổ chức ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 7-8/11, chiếc Chronomètre à Résonance “Régence” của thương hiệu F.P. Journe được bán với giá 8,68 triệu CHF (khoảng 10,59 triệu USD), đã bao gồm phí người mua. Đáng chú ý, chính chiếc đồng hồ này từng được giao dịch với giá 58.750 CHF (khoảng 58.400 USD) vào tháng 3/2015, theo Bloomberg.

Sau hơn 11 năm, giá trị chiếc đồng hồ đã tăng gần 148 lần, tương đương tốc độ tăng trưởng kép khoảng 53% mỗi năm. Đây là tỷ lệ tăng trưởng được tính từ giá giao dịch năm 2015 đến tổng giá bán tại phiên đấu giá năm 2026.

Nếu chỉ tính mức giá gõ búa 7,1 triệu CHF, chưa bao gồm phí người mua, tốc độ tăng trưởng thường niên của người bán vẫn đạt khoảng 51%. Con số này cho thấy sức tăng giá đáng kinh ngạc của một mẫu đồng hồ cơ trên thị trường sưu tầm.

Bloomberg cho biết mức sinh lời này thậm chí có thể so sánh với những trường hợp tăng trưởng cổ phiếu hiếm gặp trên thị trường chứng khoán Mỹ. Theo tác giả, chỉ có hai cổ phiếu Mỹ đạt mức sinh lời thường niên từ 51% trở lên trong cùng giai đoạn, gồm AMD và Nvidia, hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chip.

Đáng chú ý, đây cũng là hai cái tên hưởng lợi lớn từ sự phát triển của ngành bán dẫn và làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây.

Sự so sánh này cho thấy mức tăng giá của chiếc Chronomètre à Résonance không chỉ khác thường trong thị trường đồng hồ, mà còn nổi bật khi đặt cạnh những tài sản đầu tư có hiệu suất cao.

Chronomètre à Résonance là một trong những dòng đồng hồ nổi tiếng của F.P. Journe, thương hiệu đồng hồ độc lập cao cấp do nghệ nhân François-Paul Journe sáng lập tại Geneva năm 1999.

Mặt số vàng được một nghệ nhân chạm khắc thủ công tỉ mỉ.

Đồng hồ sử dụng cơ chế cộng hưởng với hai bộ dao động được đặt gần nhau trong cùng một bộ máy. Khi hoạt động, chúng có thể tương tác và đồng bộ nhịp dao động, góp phần duy trì độ ổn định và nâng cao độ chính xác của cỗ máy.

Phiên bản được đấu giá sở hữu hai mặt số phụ hiển thị thời gian riêng biệt, giúp người đeo theo dõi đồng thời hai múi giờ. Thiết kế này kết hợp cùng cơ chế cộng hưởng phức tạp, thể hiện kỹ thuật chế tác đồng hồ cơ của nghệ nhân François-Paul Journe.

Mặt số vàng được một nghệ nhân chạm khắc thủ công, tạo nên những họa tiết cầu kỳ và mang tính nghệ thuật. Đây cũng là một trong những chi tiết khiến phiên bản “Régence” trở nên đặc biệt trong giới sưu tầm.

Theo Bloomberg, giá bán lẻ của dòng Chronomètre à Résonance hiện tăng lên khoảng 170.000 USD, cao hơn đáng kể so với thời điểm chiếc đồng hồ được giao dịch năm 2015. Dù vậy, mức giá 8,68 triệu CHF tại phiên đấu giá vẫn cao gấp nhiều lần giá bán lẻ được nhắc đến.

Tony Traina, cây viết chuyên về đồng hồ tại Unpolished Watches, nhận định kết quả đấu giá của F.P. Journe hiện khó lý giải bằng những yếu tố định giá thông thường. Điều này cho thấy giá trị trên thị trường đồng hồ sưu tầm không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với giá bán lẻ hay chi phí chế tác.

Trường hợp Chronomètre à Résonance cũng phản ánh sức hút của một số thương hiệu đồng hồ độc lập trên thị trường sưu tầm. Những sản phẩm có số lượng hạn chế, kỹ thuật chế tác phức tạp và dấu ấn cá nhân của nghệ nhân có thể đạt mức giá cao gấp nhiều lần giá bán ban đầu.

Như Phương