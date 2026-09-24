Chiếc đèn ông sao và ước mơ của trẻ em vùng cao

Sau một ngày lao động, buổi tối ở xóm Khuổi Bốc, xã Bảo Lạc trở nên yên tĩnh hơn. Trong căn nhà nhỏ, anh Lầu A Vàng cùng con gái Lầu Tiểu Linh, học sinh lớp 6B, điểm trường Khuổi Bốc, tranh thủ làm chiếc đèn ông sao để đón Trung thu. Từ những thanh tre, tờ giấy, anh Vàng hướng dẫn con từng bước, Tiểu Linh chăm chú cùng bố hoàn thành chiếc đèn của mình. Với những đứa trẻ vùng cao, niềm vui Trung thu bắt đầu từ những điều giản dị là được tự tay làm chiếc đèn, được ở bên gia đình và mong chờ ngày hội cùng bạn bè.

Em Lầu Tiểu Linh (tay cầm 2 ngôi sao bằng giấy) cùng bố và các em làm đèn ông saochuẩn bị cho đêm hội Trung thu.

Bên chiếc đèn đang dần thành hình, câu chuyện của 2 bố con xoay quanh việc học. Cuộc sống gia đình tuy khó khăn, công việc nương rẫy bận rộn nhưng anh Vàng luôn cố gắng để các con được đến trường đầy đủ. Những dịp như Trung thu, được nhìn con vui chơi cùng bạn bè là điều anh mong muốn dành cho các con. Anh Vàng chia sẻ: Tôi chỉ mong các con chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn. Dù còn nhiều việc phải lo nhưng gia đình cố gắng để các con học hành đầy đủ. Trung thu được tự làm chiếc đèn, được đi chơi cùng các bạn, các con vui thì bố mẹ cũng vui.

Với Tiểu Linh, chiếc đèn ông sao là niềm vui của những ngày Trung thu, Linh hào hứng cho biết: Em mong được cùng các bạn rước đèn, tham gia các hoạt động vui chơi và có thêm những kỷ niệm đẹp. Em mong đêm Trung thu năm nay thật vui.

Cùng lớp 6B với Tiểu Linh, Sùng A Chiến háo hức chờ đón Trung thu với những hoạt động của đêm hội, được cùng bạn bè rước đèn, vui chơi sau những giờ học. Mỗi năm đến dịp Trung thu, em đều tự làm và trang trí cho mình một chiếc đèn ông sao. Với Chiến, chiếc đèn không chỉ để rước trong đêm hội mà còn là nơi em gửi gắm những mong ước giản dị của tuổi thơ. Em Chiến chia sẻ: Tự làm đèn ông sao vui lắm, mỗi năm em lại làm một chiếc. Em thích đi học vì được gặp thầy cô, bạn bè và được học thêm nhiều điều mới. Sau này em muốn có một công việc ổn định để giúp đỡ gia đình.

Từ những chiếc đèn ông sao và niềm vui đón Trung thu, các em gửi gắm những ước mong của tuổi thơ. Ước mơ ấy bắt đầu từ những điều gần gũi: được đến trường, được học tập, có một công việc ổn định và có thể giúp đỡ gia đình sau này. Để những ước mơ của các em có cơ hội trở thành hiện thực, sự đồng hành của gia đình và nhà trường có ý nghĩa quan trọng.

Mâm cỗ Trung thu bên chiếc đèn ông sao - những hình ảnh giản dị gắn với niềm vui tuổi thơ.

Là giáo viên chủ nhiệm lớp 6B, Trường THCS Bảo Toàn, cô giáo Nông Thị Hồng Ánh thường xuyên gần gũi, nắm bắt hoàn cảnh, động viên học sinh trong học tập và các hoạt động tập thể. Cô Ánh cho biết: Với học sinh vùng cao, những niềm vui như một chiếc đèn Trung thu, một buổi vui chơi cùng bạn bè giúp các em thêm tự tin, gắn bó với trường lớp và có thêm động lực cố gắng. Các em rất hồn nhiên, nhiều em hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đều có ý thức học tập và những ước mơ riêng. Giáo viên luôn động viên để các em mạnh dạn hơn, cố gắng học tập, rèn luyện và từng bước thực hiện ước mơ của mình.

Chăm lo cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình và nhà trường. Ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cùng tạo điều kiện để các em được vui chơi, học tập và phát triển. Trung thu là dịp để sự quan tâm ấy được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực. Theo kế hoạch năm 2026, xã Bảo Lạc tổ chức “Đêm hội trăng rằm” gắn với Chợ đêm xã Bảo Lạc vào ngày 25/9. Chương trình có các hoạt động, như: rước đèn của học sinh 3 trường trên địa bàn; tổ chức trò chơi dân gian; cuộc thi “Đèn lồng sáng tạo - Thắp sáng đêm Rằm” với sự tham gia của 8 cơ sở giáo dục và 4 xóm. Chương trình khuyến khích sử dụng tre, nứa, mây, giấy và vật liệu tái chế để làm đèn, qua đó tạo không gian sáng tạo, giao lưu và tham gia các hoạt động tập thể. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, chương trình sẽ trao quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em...

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bảo Lạc Hoàng Thu Huệ cho biết: Đoàn xã chú trọng các hoạt động dành cho thiếu nhi theo hướng thiết thực, an toàn với mong muốn các em đón Trung thu vui, an toàn và ý nghĩa. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, Đoàn Thanh niên phối hợp với các đơn vị, trường học quan tâm, động viên trẻ em hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực học tập, rèn luyện.

Một chiếc đèn ông sao chỉ thắp sáng trong một đêm, nhưng ước mơ của trẻ em cần được nuôi dưỡng lâu dài. Sau những ngày hội Trung thu, sự quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện để trẻ em vùng cao được học tập, trưởng thành cần được duy trì thường xuyên bằng những việc làm thiết thực. Từ đó, những ước mơ giản dị hôm nay có thêm cơ hội trở thành hiện thực, góp phần xây dựng quê hương Cao Bằng trong tương lai.