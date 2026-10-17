'Chiếc chìa khóa vàng': Bản tình ca lãng mạn giữa lòng Hà Nội năm 1972

Với mong muốn giới thiệu những tác phẩm điện ảnh Việt Nam có giá trị đến với khán giả truyền hình, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ra mắt chương trình “Hẹn với phim Việt”.

Phim "Chiếc chìa khóa vàng" đưa khán giả trở về những năm kháng chiến. Ành: Chụp màn hình

“Chiếc chìa khóa vàng” của đạo diễn Lê Hoàng, tác giả kịch bản Đoàn Minh Tuấn và Lê Hoàng, do Hãng phim Giải phóng sản xuất, là bộ phim tiếp theo trong chương trình. Phim đưa người xem trở lại Hà Nội năm 1972, giữa những ngày chiến tranh, còi báo động và bom đạn, nơi những câu chuyện rất đời thường về tình yêu, tuổi trẻ và khát vọng sống vẫn tiếp tục diễn ra.

Chuyện phim xoay quanh đôi bạn trẻ Dũng và Nguyệt. Khi nhận giấy gọi nhập ngũ, Dũng chỉ còn đúng một ngày để tổ chức đám cưới với người yêu là Nguyệt. Thời gian gấp gáp buộc đôi trai gái bước vào cuộc chạy đua giữa lòng Hà Nội đang oằn mình trong bom đạn để tìm “chiếc chìa khóa vàng” mở căn phòng hạnh phúc. Họ mong kịp có một mái ấm của riêng mình trước giờ chia xa, giữ lại khoảnh khắc bình yên giữa những ngày tháng không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra.

Chuyện phim xoay quanh tình yêu của đôi bạn trẻ Dũng - Nguyệt trong chiến tranh. Ảnh: Chụp màn hình

Vượt ra ngoài ý nghĩa của một vật hữu hình, chiếc chìa khóa vàng ấy trở thành nơi trú ngụ của những ước vọng bình dị, là điểm tựa tinh thần thôi thúc đôi bạn trẻ cùng nhau vượt qua bóng tối của bom đạn để hướng về một ngày đoàn viên trọn vẹn.

Hà Nội trong phim không chỉ có khói lửa hay những hồi còi xé lòng, mà còn đong đầy những ánh nhìn thương nhớ, những cái nắm tay siết chặt giữa dòng đời vội vã… Tình yêu của Dũng và Nguyệt nhẹ nhàng, âm thầm và bền bỉ, thắp lên một khoảng sáng ấm áp giữa chiến tranh mất mát. Có những hạnh phúc rất đỗi giản dị, dẫu chỉ là một căn phòng nhỏ, một mái nhà, một lời hẹn ước, nhưng trong chiến tranh lại trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Cảnh trong phim "Chiếc chìa khóa vàng". Ảnh: Chụp màn hình

“Chiếc chìa khóa vàng” cũng phần nào cho thấy tinh thần của lớp lớp thế hệ thanh niên sẵn sàng tạm gác lại hạnh phúc riêng tư, ước mơ cá nhân để lên đường nhập ngũ và thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Phim có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Mỹ Duyên, Tạ Ngọc Bảo và các gương mặt nổi bật của điện ảnh nước nhà.

Trong dòng phim khai thác đề tài chiến tranh, “Chiếc chìa khóa vàng” lựa chọn cách tiếp cận từ câu chuyện tình yêu và ước vọng về một mái ấm. Tác phẩm giúp khán giả nhìn lại một giai đoạn lịch sử qua những câu chuyện gần gũi, đồng thời cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình, tình yêu và những điều bình dị mà con người luôn mong muốn gìn giữ.