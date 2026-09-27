Chiếc cầu thang 37 bậc đã cứu sống hàng trăm mạng người

“Cầu thang sống sót” (Survivors’s Staircase) là một bậc thang bằng đá granit và bê tông ngoài trời nối phố Vesey với Quảng trường Austin J. Tobin của Trung tâm Thương mại Thế giới, thành phố New York, Mỹ. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, nơi đây đã trở thành lối thoát hiểm cho hàng trăm người sơ tán khỏi tòa nhà 5 Trung tâm Thương mại Thế giới, tòa nhà cao chín tầng nằm cạnh Tháp đôi.

Cầu thang ban đầu được xây dựng như một phần của tổ hợp Trung tâm Thương mại Thế giới và bao gồm 37 bậc cùng với hai thang cuốn. Sau các cuộc tấn công và sự sụp đổ của các công trình xung quanh, phần lớn khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới đã bị phá hủy, nhưng chiếc cầu thang vẫn đứng vững.

Sự tồn tại của nó đã biến nơi đây thành một biểu tượng quan trọng của những người thoát nạn trong buổi sáng hôm ấy.

Chiếc cầu thang này còn có tên gốc là cầu thang phố Vesey. Vào năm 2006, nó từng đối mặt với nguy cơ bị phá dỡ hoàn toàn khi vướng vào kế hoạch xây dựng lại khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới, cụ thể là vị trí dự kiến xây dựng tòa tháp mới. Tổ chức National Trust for Historic Preservation thậm chí từng đưa nó vào danh sách những địa điểm đang gặp nguy hiểm nhất tại Mỹ.

Trước sức ép từ các hội nhóm bảo tồn di sản, các tổ chức như New York Landmarks Conservancy và nhiều người sống sót, một cuộc tranh luận pháp lý và công chúng đã diễn ra nhằm cứu lấy cấu trúc này. Cuối cùng, một giải pháp đã được thông qua nhờ sự tham gia của kỹ sư bảo tồn Robert Silman, người đã thiết kế một khung thép đặc biệt để nâng đỡ toàn bộ cấu trúc nặng khoảng 65 tấn sau khi một phần bị hư hại bởi đống đổ nát.

Vào tháng 3 năm 2008, chiếc cầu thang đã được một chiếc cẩu khổng lồ di dời cẩn thận khoảng 200 feet (hơn 60 mét) dọc theo phố Vesey. Đến năm 2010, nó chính thức được đưa xuống không gian của Bảo tàng và Đài tưởng niệm Quốc gia Sự kiện 11 tháng 9 để trưng bày cố định, giúp khách tham quan trực tiếp nhìn thấy một trong những chứng tích hiếm hoi còn sót lại ngoài trời sau thảm họa.

Nguồn: History in Pictures