Năm 2025, các cơ quan chức năng Trung Quốc lập hồ sơ xử lý 505 vụ tham nhũng xuyên biên giới. Cùng năm, nước này đưa 963 người bỏ trốn về nước thông qua chiến dịch “Thiên võng 2025”. Đằng sau những con số ấy là các vụ việc mà người nhận hối lộ, người giữ tiền và chứng cứ giao dịch có thể nằm ở nhiều nước khác nhau. Đó là một trong những lý do Trung Quốc ban hành đạo luật chuyên biệt để phối hợp điều tra, truy tìm người bỏ trốn, thu hồi tài sản và phòng ngừa tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xuyên biên giới.