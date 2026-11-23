Chiếc bút máy khắc chữ 'N' và hình bông hoa
Trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết: Đội vừa tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 3 HCLS cùng nhiều di vật tại khu vực 2, đồi Khe Cụt, khối 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt, tại vị trí quy tập HCLS thứ ba, phát hiện một chiếc bút máy có dấu hiệu nhận diện: Thân bút màu xanh dương; nắp bút màu xanh rêu, trên nắp bút khắc chữ “N” và hình bông hoa; bề mặt bút có dấu hiệu bị trầy xước và mài mòn.
Từ những thông tin trên, Đội Quy tập HCLS Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 mong muốn nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, đồng đội và nhân dân; ai biết về liệt sĩ và di vật, xin liên hệ với Trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng Đội Quy tập HCLS Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4); số điện thoại: 0961.889.797.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/chiec-but-may-khac-chu-n-va-hinh-bong-hoa-1065708