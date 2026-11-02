Chiếc bút kim tinh khắc chữ 'Mạnh'

Các HCLS được bọc cẩn thận trong nhiều lớp tăng ni lông màu xanh; di vật tìm thấy gồm: 3 chiếc bút kim tinh, 1 cây bút chì, 1 ví da, 1 chiếc radio bị vỡ, 1 dao găm, 1 đôi dép cao su, 1 đôi dép rọ, 12 cúc áo, 1 tấm tăng ni lông, 1 bát B52. Trong số 3 chiếc bút kim tinh được tìm thấy, 1 chiếc có dấu hiệu nhận diện: Nắp bút màu xanh dương, thân bút màu xanh ngọc bích, trên thân bút khắc chữ “Mạnh”.

Chiếc bút kim tinh được tìm thấy cùng các di vật.

HCLS được tìm thấy nhờ thông tin do ông Hồ Văn Vang ở bản Mayvangleuck, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet (Lào) cung cấp. Theo ông Vang, năm 1971, có 3 chiến sĩ đã bị trúng bom và hy sinh tại khu vực rẫy gần nhà ông. Khu vực này trước đây từng là nơi đóng quân của trạm phẫu thuộc Binh trạm 27 (Đoàn 559). Sau khi các chiến sĩ hy sinh, đồng đội đã bọc cẩn thận trong nhiều lớp tăng cùng vật dụng cá nhân rồi an táng chung tại một căn hầm chữ A.

Từ những thông tin trên, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị mong muốn nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, đồng đội và nhân dân; ai biết về liệt sĩ và di vật, xin liên hệ với Đại úy Lê Như Ngọc, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị (số 40 Trần Quang Khải, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị); số điện thoại: 0985.591.044.