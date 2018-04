Chiếc bình hoa vỡ và câu chuyện cảm động về tình cảm vợ chồng

Nhìn thấy chiếc bình hoa mẹ tặng, cô đã nâng niu và giữ gìn bao lâu nay bị vỡ như thế. Nước mắt Hoa rơi, cô nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ vụn…

Cô luôn mong ước ngày nào đó bố mẹ sẽ tha thứ và chấp nhận vợ chồng cô (ảnh minh họa)

Lấy nhau trước sự phản đối kịch liệt của gia đình nhà vợ, My và Tuấn tìm mọi cách để có thể lấy được nhau. Hai người đã liều mình “ăn trái cấm” để có thai ép bố mẹ My cho cô về làm vợ Tuấn được. Ngày cưới My tủi thân, khóc ròng vì cách bố mẹ đối xử với mình.

Chỉ vì My nhất quyết không chịu nghe bố mẹ lấy tên công tử giàu có ở trên phố, chạy theo tình yêu nghèo túng của mình. Từ một cô gái được mệnh danh là “tiểu thư” My đã trở thành một người vợ quê mùa bẩn thỉu, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với gánh hàng rong trên vai.

My đi lấy chồng, ba mẹ cô chẳng cho con gái mình bất kỳ một thứ gì. Cô chỉ ngậm ngùi xin ba mẹ chiếc bình hoa mà năm sinh nhật 16 tuổi của cô mẹ đã mua tặng. Ngày ngày cô vẫn nhìn và để nó ở chỗ trang trọng nhất trong nhà như một món đồ quý giá mà cô có được.

Ấy vậy cũng được 3 năm, kể từ ngày cô dứt áo theo Tuấn về làm dâu. Bao cơ cực, khó khăn cô cũng quen dần. Biết vợ đã hy sinh nhiều vì tình yêu, vì gia đình nên Tuấn rất thương vợ. Anh cố làm thật nhiều, hết cả thời gian nghỉ ngơi chỉ mong sao vợ bớt khổ, được sung sướng hơn.

Một hôm đi làm về mệt quá anh vứt luôn cái áo ra gần bàn học của con. Chẳng may bình hoa của vợ để đấy vỡ choang xuống đất. Thấy tiếng đổ vỡ trong nhà, đang làm vườn My chạy vội vào. Nhìn thấy chiếc bình hoa mẹ tặng, cô đã nâng niu và giữ gìn bao lâu nay bị vỡ như thế. Nước mắt Hoa rơi, cô nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ vụn rồi chẳng may bị cứa vào tay chảy máu. Thấy vậy, Tuấn vội vàng đỡ vợ dậy và xin lỗi rối rít.

- Vợ à! Anh xin lỗi vợ, tại anh sơ ý đã làm vợ lọ hoa mà em trân quý. Để anh ghép lại nó được không vợ.

- Đồ đã vỡ rồi sao có thể làm lại như cũ. Có phải ba mẹ rất ghét và cả cuộc đời này không bao giờ tha thứ được cho em không? – My nhìn chồng rơi nước mắt.

- Không phải đâu. Tất cả là tại anh nên bố mẹ mới giận em như thế. Anh là thằng đàn ông tồi, không thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương, lại còn là kẻ phá hoại đồ nữa. Hay là em bỏ anh đi, em xinh đẹp chắc chắn sẽ có người đàn ông nào đó mang lại cuộc sống sung túc hơn anh gấp vạn lần.

- Anh nói gì đấy, đã bao giờ em than phiền hay trách móc gì anh chưa? Là em chọn cuộc sống này, em sẽ chấp nhận tất cả. Chỉ cần có anh ở bên, nếu có thể ba mẹ cũng tha thứ cho em thì tốt biết mấy.

- Anh sẽ có cách khiến bố mẹ tha thứ và chấp nhận cả anh nữa. Hãy tin ở anh, vợ yêu à. Anh không dám hứa cho em một tương lai sống trong sang giàu, nhưng anh hứa cả cuộc đời này anh sẽ làm tất cả để mang lại hạnh phúc, niềm vui cho em. Anh nợ em cả cuộc đời này, vì anh mà em đã phải hi sinh quá nhiều rồi.

- Anh có cách gì khi chúng ta chẳng thể nuôi nổi chúng ta nữa. Bố mẹ em chỉ có thể tha thứ, khi chúng ta trở lên giàu có nhất nhì thị trấn này thôi.

- Em yên tâm, anh sẽ cố gắng để điều đó trở thành hiện thực. Anh sẽ làm tất cả để em được vui, và không hối hận đã lấy anh.

Ôm chồng khóc thổn thức, My cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực chồng. Có lẽ cô đã tìm được người thực sự yêu thương mình, My thấy điều đó ở chồng. Anh sẽ làm được, cô tin là như thế.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô bất ngờ nhìn thấy chiếc bình hoa hôm qua bị vỡ đã nguyên lành trở lại. Cô không tin điều đó là thật, bởi chẳng có một vết nứt nào trên chiếc bình đó. Cô biết chồng cô, đêm qua đã đi mua một chiếc bình mới thay vào đó. Có lẽ anh sợ cô buồn, sợ những mảnh vỡ kia sẽ làm tổn thương cô. Cuộc đời này, người là lá chắn bảo vệ cô trước những gian nguy chẳng ai khác ngoài chồng.

Nhìn chồng đang ngủ ngon, cô không quên đặt lên môi chồng một nụ hôn và câu cảm ơn đầy tình cảm. Hạnh phúc của vợ chồng cô chỉ đơn giản là trao nhau những yêu thương bình dị, cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc, và cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả khó khăn.

