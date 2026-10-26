Chiếc bánh mì gà 13 USD 'hot trend' phản ánh khoảng cách giàu nghèo ở Liban

Bánh cuộn gà là một món ăn phổ biến tại Liban. Ảnh: Wikimedia Commons

Một nhà hàng theo xu hướng thực phẩm lành mạnh đã giới thiệu phiên bản bổ dưỡng hơn của món bánh cuộn kiểu Levant quen thuộc có tên “shish taouk”, dành cho những khách hàng quan tâm đến lượng calo. Nhà hàng The Glow Paradise tung ra sản phẩm mang tên “Chic Taouk” với giá khoảng 13 USD, gần gấp đôi giá một chiếc bánh mì kẹp gà thông thường tại Beirut.

Tên gọi có phần “sang chảnh” này đã gây ra làn sóng phản đối. Nhiều người chỉ trích nhà hàng đưa ra mức giá quá cao trong bối cảnh vô số hộ gia đình tại Liban vẫn chật vật trang trải những nhu cầu thiết yếu.

Tuy nhiên, bất chấp tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội, khách hàng vẫn đổ xô đến mua sản phẩm. Theo Hrag Jeghalian, đối tác quản lý của nhà hàng, The Glow Paradise đã bán được hơn 20.000 chiếc bánh “Chic Taouk” chỉ trong 11 ngày. Ông cho rằng những cuộc thảo luận trực tuyến này thực chất lại trở thành một hình thức “tiếp thị tự nhiên”.

Những phản ứng trái chiều đã chạm đến vấn đề nhức nhối tại Liban, nơi nhiều năm khủng hoảng tài chính, bất ổn chính trị và xung đột làm thay đổi sâu sắc cấu trúc xã hội, khiến tầng lớp trung lưu gần như bị xóa sổ, trong khi chỉ còn một bộ phận nhỏ người tiêu dùng đủ khả năng duy trì lối sống sung túc.

Sami Nader, nhà kinh tế học tại Đại học Saint Joseph ở Beirut, cho biết cảnh tượng đông đúc tại The Glow Paradise đã che khuất một thực tế khác. “Bạn nhìn thấy khách hàng trong nhà hàng, nhưng điều bạn không thấy là đã có 22 nhà hàng khác phải đóng cửa trong tháng vừa qua”, ông Nader nói.

Cộng đồng người dùng Instagram tại Liban chia thành hai luồng ý kiến. Một bên cáo buộc nhà hàng có hành vi trục lợi, trong khi bên kia cho rằng sản phẩm này vốn dành cho những người có đủ khả năng chi trả. Một số người đặt câu hỏi liệu tranh cãi trên có phản ánh sự lệch lạc trong việc xác định các ưu tiên tại một quốc gia đang phải đối mặt với hàng loạt cuộc khủng hoảng cấp bách hay không.

Cuộc khủng hoảng tài chính tại Liban năm 2019 bắt nguồn từ nhiều thập kỷ tham nhũng và chi tiêu hoang phí của giới tinh hoa cầm quyền. Các cuộc xung đột xảy ra sau đó càng khiến triển vọng kinh tế của đất nước trở nên ảm đạm.

Theo Ngân hàng Thế giới, GDP của Liban đã giảm gần 40% kể từ năm 2019. Lạm phát được dự báo tăng lên 17,5% do giá năng lượng và chi phí vận chuyển toàn cầu leo thang, tiếp tục bào mòn sức mua của người dân. Mức này cao gấp hơn bốn lần tỷ lệ lạm phát chung toàn cầu mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo vào tháng 7.

Cơ quan Liên hợp quốc về trẻ em cho biết hồi tháng 9 rằng cứ năm hộ gia đình tại Liban thì có bốn hộ đang chật vật trang trải các nhu yếu phẩm cơ bản.

Theo ông Nader, tầng lớp trung lưu tại Liban đã bị xóa sổ sau hàng loạt cuộc khủng hoảng, bao gồm sự sụp đổ của hệ thống tài chính năm 2019, vụ nổ tại cảng Beirut năm 2020 và hai cuộc chiến tranh chỉ trong chưa đầy hai năm.

Theo mức giá mỗi kilowatt-giờ do Bộ Năng lượng Liban quy định, chi phí điện từ các nhà cung cấp sử dụng máy phát điện tư nhân đã tăng gần 20% chỉ riêng trong tháng 8/2026. Đây vốn là nguồn cung cấp điện chính cho nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp trong bối cảnh lưới điện quốc gia tê liệt. Mức tăng này khiến giá điện cao hơn gần 60% so với tháng 2 cùng năm.

Đối với nhiều người dân, điều đó đồng nghĩa với việc phải chi hàng trăm USD mỗi tháng để có điện sử dụng suốt ngày đêm, trong khi mức lương tối thiểu tại quốc gia này chỉ là 400 USD.

Fouad Fakhreddine, nhân viên nhà hàng 53 tuổi đến từ khu vực Hamra gần đó, chia sẻ: “Mọi thứ đều trở nên đắt đỏ, và người dân thì không thể theo kịp nữa”. Ông nói thêm: “Hiện nay, chúng tôi nhận được thu nhập rồi lại phải vay nợ dựa trên khoản thu nhập đó chỉ để xoay xở sống qua ngày”.

Theo ông Fakhreddine, những năm tháng bất ổn kinh tế đã tạo ra “một tầng lớp đang sống, và một tầng lớp khác - dù chưa chết nhưng cũng đang chờ đợi cái chết ập đến từ chính hoàn cảnh không thể chịu đựng nổi mà họ đang phải gánh chịu”.