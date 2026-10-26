Chiếc áo ngực có giá cả nghìn tỷ đồng đã xuất hiện

Một chiếc áo ngực trị giá 50 triệu đôla Mỹ (khoảng hơn 1.200 tỷ đồng) đã xuất hiện trên sàn diễn. Đây là mẫu thiết kế mang tên Angel Fantasy Bra, được Victoria’s Secret hợp tác cùng thương hiệu trang sức Jacob & Co. tạo ra.

Con số này cao gấp hơn ba lần kỷ lục trước đó. Kỷ lục cũ thuộc về chiếc Red Hot Fantasy Bra, thiết kế từng được Gisele Bündchen trình diễn vào năm 2000, với trị giá 15 triệu đôla Mỹ (khoảng gần 400 tỷ đồng) vào thời điểm đó. Mẫu thiết kế năm nay có giá trị cao gấp khoảng 3,3 lần so với con số kể trên.

Mức giá này hoàn toàn xứng đáng nhờ vào các loại đá quý được sử dụng. Tâm điểm của chiếc áo ngực là một viên kim cương tự nhiên màu vàng rực rỡ (Fancy Vivid Yellow) nặng 75,54 carat, được Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) xếp hạng độ tinh khiết ở mức VS2 (có nghĩa là viên kim cương có chứa rất ít tạp chất hoặc khuyết điểm nhỏ, nằm ở nửa trên của thang đo độ tinh khiết (cao hơn mức trung bình). Hai bên viên kim cương 'chủ' này là hai viên kim cương trắng giác cắt tròn rực rỡ (round brilliant-cut) với tổng trọng lượng 11,85 carat.

Chiếc áo ngực còn đính thêm 91 viên kim cương trắng cỡ lớn, mỗi viên nặng từ 5,01 đến 18,59 carat. Những viên kim cương này được chế tác theo sáu kiểu cắt khác nhau, gồm hình giọt nước (pear), hình tròn rực rỡ (round brilliant), hình trái tim, hình bầu dục và hình hạt thóc (marquise) với cấp độ màu từ E đến F và độ tinh khiết từ VVS2 đến VS1. Nếu tính cả các viên đá nhỏ hơn, tổng cộng có 4.410 viên kim cương tự nhiên được sử dụng, nâng tổng trọng lượng lên 1.373,39 carat.

Trong thiết kế này, vàng được sử dụng thay thế cho chất liệu vải. Cấu trúc áo gồm 3.218 chi tiết riêng biệt, mỗi chi tiết đều được thiết kế riêng và đúc bằng vàng trắng 18 carat, trước khi được lắp ráp lại với nhau. Thành phẩm cuối cùng có trọng lượng khoảng 1,8kg.

Chiếc áo ngực này đã được ngôi sao truyền hình kiêm doanh nhân ngành làm đẹp Kylie Jenner trình diễn tại sự kiện Victoria’s Secret Fashion Show 2026, diễn ra ở Los Angeles vào ngày 18/10 (giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên một thiết kế "Fantasy Bra" xuất hiện trên sàn diễn Victoria’s Secret kể từ năm 2018.

Theo Jacob & Co., tác phẩm này nằm trong bộ sưu tập trang sức "Rare Touch" của thương hiệu. Với ý tưởng thiết kế biến kim loại quý thành chất liệu tựa như vải vóc, chiếc áo ngực được chế tác sao cho các phần kết nối với nhau có thể linh hoạt di chuyển theo những đường cong tự nhiên trên cơ thể người mặc, thay vì giữ nguyên trạng thái cứng nhắc.

Việc chọn Jenner làm người trình diễn cũng xuất phát từ mục tiêu mở rộng phạm vi lan tỏa của nội dung vượt ra ngoài sàn diễn. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue, Adam Selman, Giám đốc Sáng tạo của Victoria’s Secret giải thích rằng, Jenner được lựa chọn nhờ "lượng người hâm mộ khổng lồ và tầm ảnh hưởng văn hóa" của cô.