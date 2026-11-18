Buộc áo ngang eo vốn không phải cách ăn mặc xa lạ. Trong thập niên 1990, hình ảnh những chiếc áo sơ mi flannel, áo khoác denim hay áo len được buộc quanh eo từng gắn liền với phong cách grunge và thời trang đường phố.

Cách mặc này mang đến vẻ ngoài có phần bụi bặm, phóng khoáng, đồng thời giúp người mặc dễ dàng mang theo áo khoác khi thời tiết thay đổi.

Ảnh: Belaza

Ngày nay, kiểu phối đồ này được làm mới với nhiều lựa chọn đa dạng hơn. Một chiếc áo len màu sắc buộc ngang eo có thể tạo điểm nhấn cho bộ trang phục gồm áo thun trắng và quần jeans. Áo sơ mi kẻ sọc kết hợp với quần short hoặc chân váy mang đến vẻ ngoài trẻ trung, phù hợp cho những buổi dạo phố.

Trong khi đó, áo khoác denim hoặc áo khoác da buộc ngang eo có thể giúp bộ đồ đơn giản trở nên cá tính hơn.

Ảnh: Allbout

Trên đường phố tại các tuần lễ thời trang, cách biến tấu trang phục này cũng xuất hiện trong nhiều phong cách khác nhau. Tại Tuần lễ thời trang Paris, những chiếc cardigan màu nổi được buộc quanh eo cùng áo sơ mi trắng, quần dài và giày bệt tạo nên sự tương phản thú vị.

Một số người còn sử dụng áo khoác denim thay cho khăn choàng, biến món đồ quen thuộc thành chi tiết trang trí cho tổng thể.

Ảnh: Allbout

Không chỉ có tác dụng thẩm mỹ, buộc áo ngang eo còn khá tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày. Khi thời tiết chưa đủ lạnh để mặc áo khoác, người dùng có thể buộc áo quanh hông và khoác lên người khi cần.

Đây cũng là cách tận dụng trang phục sẵn có thay vì phải mua thêm phụ kiện để thay đổi diện mạo.

Ảnh: Vogue

Để áp dụng cách phối này, người mặc nên chọn áo có độ dài vừa phải, chất liệu không quá dày và đủ mềm để buộc thành nút gọn gàng.

Áo sơ mi cotton, cardigan mỏng hoặc áo khoác denim nhẹ thường là những lựa chọn dễ sử dụng.

Với trang phục có màu sắc trung tính, một chiếc áo buộc ngang eo có gam màu nổi sẽ giúp tạo điểm nhấn. Ngược lại, nếu tổng thể đã có nhiều họa tiết, áo khoác đơn sắc sẽ giúp diện mạo hài hòa hơn.

Ảnh: Vogue

Ảnh: Dress Mag

Vị trí buộc áo cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ trang phục. Buộc ở ngang hông tạo cảm giác thoải mái, năng động, trong khi nút buộc cao hơn một chút có thể giúp tổng thể trông gọn gàng.

Người mặc nên tránh chọn áo quá dày hoặc buộc quá chặt vì dễ tạo cảm giác cồng kềnh và gây bất tiện khi di chuyển.

Ảnh: K.sina

Không cần những món đồ đắt tiền hay cách phối cầu kỳ, một chiếc áo khoác được buộc đúng cách cũng đủ làm mới bộ trang phục thường ngày. Từ phong cách đường phố đến những buổi dạo chơi cuối tuần, mẹo nhỏ này cho thấy đôi khi sự khác biệt trong thời trang đến từ cách sử dụng những món đồ vốn đã quen thuộc.