Chiếc áo đấu khép lại hơn 70 năm của Adidas và tuyển Đức

Đội tuyển Đức vừa khoác lên mình chiếc áo cuối cùng do Adidas sản xuất trong trận gặp Hà Lan tại Nations League ngày 25/9.

Chiếc áo mang tông đen chủ đạo, điểm những đường kim tuyến vàng, logo Trefoil và phù hiệu Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) từng được sử dụng trong giai đoạn 1978-1996.

Ở phần gấu áo, dòng chữ 1954 nhắc lại năm Adidas bắt đầu đồng hành cùng tuyển Đức. Việc đưa trở lại những hình ảnh từng gắn với lịch sử đội tuyển khiến mẫu áo mang màu sắc tri ân, đồng thời đánh dấu lần cuối Adidas xuất hiện trên trang phục thi đấu của Đức trước khi Nike tiếp quản từ 1/1/2027.

73 năm gắn bó

Năm 1954, khi Tây Đức giành chức vô địch World Cup, Adi Dassler, nhà sáng lập Adidas, khi đó có mặt bên đội tuyển với vai trò phụ trách trang phục. Câu chuyện về đôi giày đinh vít của Adidas trên sân Wankdorf thường được nhắc đến như một phần của Miracle of Bern (Điều kỳ diệu ở Bern), khi Tây Đức đánh bại Hungary trong điều kiện sân ướt. Từ đó, Adidas và bóng đá Đức bước vào một mối quan hệ kéo dài qua nhiều thế hệ.

3 chức vô địch World Cup tiếp theo của Đức vào các năm 1974, 1990 và 2014 đều gắn với trang phục Adidas. Những chiến thắng ấy khiến trang phục áo đấu trở thành một phần quen thuộc trong hình ảnh đội tuyển Đức, đến mức sự hiện diện của Adidas trên áo đấu gần như được xem là điều mặc định.

Áo đấu năm 1974 (bên trái) và áo đấu năm 1990 (bên phải) của tuyển Đức. Ảnh: Allsport; FIFA.

Áo đấu cũng trở thành một cách lưu giữ ký ức bóng đá. Thiết kế năm 1990, mẫu áo năm 1994 hay những phiên bản từng xuất hiện tại các kỳ World Cup được Adidas liên tục đưa trở lại qua các bộ sưu tập hoài niệm. Riêng trong năm 2026, hãng phát hành bộ sưu tập Bring Back gồm 5 mẫu lấy cảm hứng từ những chiếc áo World Cup của các thế hệ trước.

Chiếc áo đen được giới thiệu trong tháng 9 vì thế mang nhiều dấu ấn. Những đường sọc vàng hình kim cương được lấy cảm hứng từ thiết kế của 2 mẫu áo hiện tại và tượng trưng cho hơn 24.000 CLB bóng đá tại Đức. Nó cũng là chiếc áo cuối cùng trước khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào ngày 31/12/2026.

Cuộc chia tay này giờ đây còn rộng hơn phạm vi sân cỏ. Theo Sport1, hợp đồng với Marc O’Polo - đối tác thời trang chính thức của DFB từ đầu năm 2025, cũng sẽ kết thúc vào cuối năm nay và không được gia hạn. Thương hiệu Đức - Thụy Điển phụ trách trang phục đời thường cho các đội tuyển nam, nữ, U21, ban huấn luyện, các bộ phận chức năng và đại diện DFB.

Marc O’Polo có thể cùng tồn tại với Adidas vì hai thương hiệu đảm nhiệm những phần việc khác nhau. Adidas phụ trách trang phục thể thao, còn Marc O’Polo đảm nhận quần áo ngoài sân cỏ. Nike muốn thay đổi mô hình này khi trở thành nhà cung cấp mới. Hãng được cho là muốn kiểm soát toàn bộ lĩnh vực trang phục của DFB, dù những bộ vest hoặc trang phục dành cho các sự kiện đặc biệt vẫn có thể cần một đối tác khác.

Điều đó khiến sự thay đổi từ năm 2027 đáng chú ý hơn một vụ đổi logo trên áo đấu. Nike đang bước vào một hệ sinh thái vốn được chia sẻ cho nhiều đối tác.

Tuyển Đức vô địch World Cup 2014 cùng những mẫu áo đấu huyền thoại của Adidas. Ảnh: ESPN.

Nike muốn gì từ tuyển Đức?

Nike sẽ trở thành nhà cung cấp trang phục cho toàn bộ các đội tuyển của DFB từ năm 2027 đến 2034, sau quy trình đấu thầu mà DFB mô tả là minh bạch và không phân biệt đối xử.

Theo DFB, Nike đưa ra “đề nghị tốt nhất về tài chính”, đồng thời có kế hoạch phát triển bóng đá tại Đức. Giá trị hợp đồng chưa được công bố, nhưng Deutsche Welle và Fortune dẫn các nguồn truyền thông cho biết Nike có thể trả hơn 100 triệu euro mỗi năm, gần gấp đôi mức Adidas được cho là đang chi trả.

Phạm vi hợp đồng không dừng ở đội tuyển nam mà bao gồm toàn bộ các đội tuyển quốc gia Đức, cùng cam kết phát triển bóng đá nữ và bóng đá phong trào. Nike đã bắt đầu mở rộng vị trí tại bóng đá Đức trước khi tiếp quản DFB.

Từ tháng 7/2026, hãng cung cấp bóng thi đấu cho Bundesliga nữ, giải hạng hai và Supercup nữ Đức theo hợp đồng 8 năm. Nike cho biết các hoạt động của hãng tại Đức bao gồm bóng đá đỉnh cao, bóng đá trẻ, bóng đá đường phố và các chương trình cộng đồng. Hiện 12 cầu thủ đang khoác áo đội tuyển nữ Đức có hợp đồng cá nhân với Nike.

Những thỏa thuận này cho thấy Nike đang xây dựng sự hiện diện ở nhiều cấp độ của bóng đá Đức, trong khi hợp đồng DFB từ năm 2027 sẽ đưa thương hiệu vào vị trí trung tâm của hệ thống đội tuyển quốc gia.

Thương hiệu Marc O’Polo trước đó ghi dấu ấn với phong cách lịch lãm cùng các cầu thủ tuyển Đức. Ảnh: Marc O’Polo.

Với DFB, mức giá Nike đưa ra có ý nghĩa trong bối cảnh liên đoàn chịu áp lực tài chính. Theo Deutsche Welle, DFB chỉ nhận 27 triệu euro tiền thưởng từ 3 giải đấu lớn giai đoạn 2018-2021, so với 61 triệu euro trong giai đoạn Đức giành hạng 3 World Cup 2010 và vô địch World Cup 2014.

Chi phí xây dựng DFB Campus tại Frankfurt cũng lên tới khoảng 180 triệu euro, gấp đôi ngân sách ban đầu. Stephan Grunwald, thủ quỹ DFB, chia sẻ với Sportcal rằng thỏa thuận với Nike tạo cơ sở cho một “tương lai tài chính ổn định hơn”. Fortune cho biết DFB muốn dành nguồn lực cho hơn 24.000 CLB và 2,2 triệu cầu thủ thuộc hệ thống của mình.

Thương vụ này cũng có ý nghĩa đặc biệt với Nike khi hãng thay thế Adidas ngay tại Đức, quê hương của đối thủ. Trong hơn 70 năm, Adidas đã đồng hành cùng tuyển Đức qua 4 chức vô địch World Cup nam, 2 World Cup nữ và nhiều danh hiệu châu Âu.

Fortune xem đây là một trong những mối quan hệ giàu tính di sản của bóng đá Đức, trong khi Reuters đánh giá việc Nike tiếp quản là dấu mốc chấm dứt hơn 7 thập kỷ hợp tác mang tính biểu tượng giữa DFB và Adidas.

Trước khi bắt tay với DFB năm 2027, Nike đã có chiến dịch quảng bá quy tụ 19 cầu thủ nữ nổi bật của Đức, trong đó có 14 người nằm trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia. Ảnh: Nike.

Adidas đã khép lại mối quan hệ này trong một giai đoạn nhiều biến động. Fortune cho biết hãng ghi nhận khoản lỗ ròng đầu tiên sau hơn 30 năm vào năm 2023, trong bối cảnh vẫn chịu ảnh hưởng từ việc chấm dứt hợp tác với Kanye West và Yeezy. Tuy nhiên, CEO Bjorn Gulden sau đó cho biết Adidas không muốn chạy đua với mức giá Nike đưa ra vì không thể biện minh cho khoản chi này.

Vì vậy, cuộc chuyển giao từ 2027 có thể nhìn từ 2 phía. DFB ưu tiên một hợp đồng mang lại nguồn thu cao hơn và mở ra kế hoạch hợp tác mới cho bóng đá nữ, trẻ và phong trào. Nike đổi lại có quyền cung cấp trang phục cho toàn bộ hệ thống đội tuyển Đức trong 8 năm, đồng thời mở rộng vị trí của mình tại các cấp độ khác của bóng đá nước này.

Còn Adidas khép lại một trong những mối quan hệ thương hiệu lâu đời nhất của mình ngay tại sân nhà. Chiếc áo cuối cùng của Adidas khép lại 73 năm, gần như trở thành một phần mặc định trong hình ảnh tuyển Đức. Từ 1/1/2027, những cỗ xe tăng sẽ bắt đầu một chương hoàn toàn khác với Nike.