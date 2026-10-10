Chia vui cùng cô học trò giàu nghị lực

Ngày 26/9, Mai nhận bằng cử nhân chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện trong niềm hạnh phúc cùng những người thân yêu. Ảnh: Đông Chiến

Từ cô bé vùng biên đến giảng đường đại học

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt Đàm Thúy Mai khi em bước lên nhận tấm bằng tốt nghiệp. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt cô nữ sinh người Nùng. Đó không chỉ là nước mắt của niềm hạnh phúc khi một chặng đường học tập đã khép lại, mà còn là sự xúc động, lòng biết ơn và niềm hy vọng về một tương lai mà giờ đây, em có thể tự mình lựa chọn.

Với Mai, tấm bằng cử nhân không đơn thuần là kết quả của 4 năm học tập tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mà là thành quả của một hành trình dài hơn thế, bắt đầu từ những năm tháng tuổi thơ nhiều thiếu thốn ở vùng biên giới Phục Hòa.

Năm Mai lên 5 tuổi, cha em qua đời vì bạo bệnh. Mất đi chỗ dựa của gia đình, mẹ em - chị Nông Thị Thập phải một mình gồng gánh nuôi hai con ăn học. Không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì chị làm nấy, bất kể sớm hôm, miễn sao có thêm thu nhập để ba mẹ con duy trì cuộc sống. “Tôi không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì thì làm đó, bất kể đêm hôm, sớm khuya, chỉ mong có tiền để nuôi con. Có những lúc tôi nghĩ rằng, mình không thể cố được nữa, may mà có các chú Bộ đội Biên phòng giúp đỡ” - chị Thập nhớ lại.

Trong những năm tháng ấy, ước mơ được học hết phổ thông đối với Mai đã là điều không dễ dàng, còn giảng đường đại học dường như ở một nơi rất xa. Năm 2016, hoàn cảnh của Mai được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng biết đến. Từ sự kết nối của những người lính nơi biên giới, Mai được Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đỡ đầu, hỗ trợ trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai. Năm đó, Mai học lớp 7.

Mỗi tháng, bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất, Mai còn nhận được sự động viên, khích lệ về tinh thần. Thời điểm đó, em chưa thể hình dung hết ý nghĩa của những sự sẻ chia ấy nhưng từng chút một, những tình cảm đó đã trở thành điểm tựa để cô học trò này yên tâm học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Mai từng bước tiến bộ trong học tập. Rồi ngày em cầm trên tay giấy báo trúng tuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, niềm vui xen lẫn những nỗi lo về học phí, tiền ăn ở và chi phí học tập mà cả hai mẹ con chưa biết sẽ xoay xở ra sao. Một lần nữa, giữa lúc chông chênh nhất, Mai lại nhận được sự đồng hành của những người đã biết đến câu chuyện của em.

Khi xuống Hà Nội nhập học, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Mai một chiếc máy tính xách tay để phục vụ việc học. Thông qua sự kết nối của các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hỗ trợ toàn bộ chi phí lưu trú tại ký túc xá trong suốt thời gian Mai theo học.

Chưa dừng lại ở đó, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội kết nối để Mai nhận học bổng “Tiếp bước tới trường” trong Chương trình “Trăng thu biên cương” từ ông Nguyễn Huy Thiêm, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Him Lam. Theo đó, Mai được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí 3 triệu đồng mỗi tháng.

Những sự hỗ trợ ấy, với Mai, không chỉ giúp em giảm bớt gánh nặng chi phí học tập. Quan trọng hơn, em hiểu rằng, phía sau mình luôn có những người dõi theo, tin tưởng và mong em trưởng thành.

Vượt qua khó khăn để tự đứng trên đôi chân mình

Bốn năm học đại học là một chặng đường mới với không ít thử thách. Từ vùng biên giới Cao Bằng xuống Hà Nội, Mai phải làm quen với một môi trường sống hoàn toàn khác. Phương pháp học tập ở bậc đại học cũng đòi hỏi sự chủ động, tự học và khả năng thích nghi mà trước đó, em chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn động viên, chúc mừng Mai trong ngày em tốt nghiệp đại học. Ảnh: Đông Chiến

Những ngày đầu, Mai không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Có những môn học, những kỹ năng Mai lần đầu tiếp cận. Có lúc em hoang mang, không biết mình thực sự mạnh ở điểm nào, tương lai sẽ đi về đâu. Để vượt qua những khủng hoảng tâm lý, Mai chọn cách bước tiếp. Em tự học, thực hành các bài tập, chủ động hoàn thiện những kỹ năng còn thiếu. Mỗi ngày thêm một chút, những bỡ ngỡ ban đầu dần được thay thế bằng sự tự tin. Và phía sau những nỗ lực âm thầm ấy vẫn có một người luôn dõi theo em. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn vẫn dành sự quan tâm, động viên cô học trò vùng biên cố gắng từng ngày.

Mai tâm sự: “Bác Tuấn không hay thể hiện bằng lời nói, nhưng em cảm nhận được tình cảm yêu thương, quan tâm mà bác dành cho em. Chính từ sự quan tâm đó, em luôn tự động viên mình phải cố gắng hơn nữa để có kết quả học tập tốt nhất”.

Cô bé năm nào nay đã trở thành một cử nhân chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện. Tấm bằng đại học không chỉ mở ra cơ hội nghề nghiệp mà còn minh chứng cho một điều giản dị: Khi một đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn được trao cơ hội và có người đồng hành, em có thể đi xa hơn những gì hoàn cảnh ban đầu cho phép.

Đồng hành và dõi theo hành trình trưởng thành của Mai, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn không giấu được niềm vui. Ông chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi và tự hào về con. Tấm bằng đại học là kết quả của một hành trình nỗ lực vươn lên không mệt mỏi của Mai. Qua năm tháng, con đã trưởng thành lên rất nhiều cả về nhận thức và tư duy sáng tạo. Con đã có cơ hội học tập và được đào tạo bài bản. Tôi hy vọng với ngành nghề đã được đào tạo, con sẽ tự đứng vững được trên đôi chân của mình trong hành trình phía trước”. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cũng gửi lời cảm ơn tới nhà trường, Công ty cổ phần Him Lam và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã cùng đồng hành, giúp đỡ Mai trong những năm qua.

Nhận bó hoa chúc mừng từ người đã đỡ đầu mình suốt 10 năm, Mai xúc động. Mắt em ánh lên niềm vui, sự biết ơn đối với những người đã xuất hiện và trao cho em cơ hội vào đúng lúc cuộc đời cần nhất. “Em cảm thấy rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, thương yêu của bác Tuấn, của chú Thiêm và các chú Bộ đội Biên phòng. Em sẽ phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để trở thành người có ích cho xã hội, không phụ công sức của các chú, các bác đã quan tâm, giúp đỡ em những năm tháng qua” - Mai bộc bạch.

Mai dự định ở lại Hà Nội, tìm kiếm một công việc phù hợp với chuyên ngành và năng lực của mình. Phía trước em vẫn là một chặng đường dài với những lựa chọn, thử thách và cả những cơ hội mới, nhưng cô gái người Nùng năm nào đã có trong tay một hành trang quan trọng: Kiến thức, nghề nghiệp và niềm tin rằng, mình có thể tự bước đi bằng chính đôi chân của mình.