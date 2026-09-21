Chia tay vì 'ngoại tình tài chính'

Thu nhập cao chưa chắc là yếu tố quyết định khi tìm kiếm bạn đời. Ảnh: Timur Weber/Pexels.

Với những người đã bước qua tuổi 40, thu nhập cao có thể không còn là yếu tố quyết định khi lựa chọn bạn đời. Cách một người chi tiêu, tiết kiệm, trả các khoản nợ và trao đổi về tiền bạc cũng có thể ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận một mối quan hệ.

Kết quả khảo sát với 547 người độc thân từ 40 tuổi trở lên cho thấy 97% xem sự không tương thích về tài chính là yếu tố có thể khiến họ không tiếp tục một mối quan hệ. Trong đó, thiếu trung thực về tiền bạc được xem là dấu hiệu đáng ngại nhất, theo VICE.

Cái giá của "ngoại tình tài chính"

Theo khảo sát của Tawkify, 64% người tham gia xem việc nói dối về tiền bạc là dấu hiệu cảnh báo lớn nhất ở một người đang hẹn hò. Hai vấn đề tiếp theo là thói quen chi tiêu quá mức kéo dài, được 57% lựa chọn và phụ thuộc tài chính vào người khác, với 46%.

Như vậy, một người có thu nhập thấp chưa chắc là vấn đề đối với đối phương. Điều khiến nhiều người quan tâm hơn là cách người đó sử dụng số tiền mình có và mức độ minh bạch trong các vấn đề tài chính.

Một nghiên cứu năm 2021 về "ngoại tình tài chính" cũng chỉ ra một khía cạnh tương tự. Những hành vi như che giấu việc mua sắm, giấu khoản nợ hoặc duy trì tài khoản bí mật được ước tính ảnh hưởng đến khoảng 40% người trưởng thành đang có bạn đời. Khi đó, vấn đề không chỉ còn là số tiền đã được chi mà còn liên quan đến sự tin tưởng giữa hai người.

Khảo sát của Tawkify cũng cho thấy chỉ 6% người tham gia xem thu nhập cao là đặc điểm tài chính hấp dẫn nhất ở bạn đời. Trong khi đó, nhiều người chú ý hơn đến khả năng sống trong phạm vi thu nhập, trung thực về tiền bạc và tự thanh toán các hóa đơn của mình.

Cách một người chi tiêu và quản lý tiền có thể trở thành vấn đề trong tình yêu. Ảnh: Alena Darmel/Pexels.

Chỉ 16% cho biết họ yêu cầu bạn đời có thu nhập ít nhất 100.000 USD/năm. Có 38% nói họ thích một người quản lý tiền có trách nhiệm hơn là người chỉ đơn giản kiếm được nhiều tiền. Trong nhóm có thu nhập dưới 50.000 USD/năm, 46% cho biết thu nhập của bạn đời không quan trọng nếu người đó biết quản lý tài chính.

Những khác biệt trong cách nhìn nhận tiền bạc cũng là chủ đề được Taylor và Megan Kovar đề cập trong Năm Tính Cách Tiền Bạc - Khi Các Cặp Đôi Cùng Một Ngôn Ngữ Yêu Và Chi Tiêu.

Theo đó, cuốn sách tập trung vào mối quan hệ giữa tiền bạc và đời sống của các cặp đôi. Tác giả cho rằng dù hai người mới hẹn hò hay đã kết hôn nhiều năm, tiền bạc vẫn có thể xuất hiện trong nhiều quyết định chung. Khi mỗi người có cách chi tiêu hoặc tiết kiệm khác nhau, sự khác biệt này có thể dẫn đến tranh cãi.

Điều này cho thấy tiền bạc trong một mối quan hệ không chỉ được tính bằng mức lương. Hai người có thể cùng kiếm được một khoản tương đương nhưng có cách sử dụng tiền hoàn toàn khác nhau. Ngược lại, chênh lệch thu nhập cũng không nhất thiết dẫn đến mâu thuẫn nếu cả hai thống nhất được cách quản lý tài chính.

Một vấn đề khác được khảo sát đề cập là việc gộp tài chính sau khi mối quan hệ trở nên lâu dài. Chỉ 11% người tham gia muốn hoàn toàn gộp tài chính với bạn đời, trong khi 17% không muốn gộp bất kỳ khoản tiền nào.

Cách được lựa chọn nhiều nhất, với 32%, là duy trì tài khoản riêng và có thêm một tài khoản chung. Trong số những người cân nhắc việc gộp tài chính, 25% cho biết khoản nợ của đối phương là mối lo lớn nhất.

Khác biệt tiền bạc trong tình yêu

Những lo ngại này không chỉ xuất hiện ở giai đoạn tìm hiểu. Theo khảo sát, 43% người tham gia cho biết họ từng chấm dứt hoặc tránh một mối quan hệ vì vấn đề tiền bạc. Tỷ lệ này là 45% ở nhóm thuộc thế hệ X.

Việc tiền bạc ảnh hưởng đến tình yêu và hôn nhân cũng là chủ đề chính trong Sự Thật Mất Lòng Về Đàn Ông, Đàn Bà Và Tiền Bạc của Kevin O'Leary.

Cuốn sách không chỉ nói về chuyện kiếm tiền mà còn đề cập đến việc tiết kiệm, giảm chi tiêu, đầu tư và những quyết định tài chính ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Trong phần liên quan đến các mối quan hệ, tác giả bàn về việc trao đổi tiền bạc với người thân, cũng như những vấn đề có thể xuất hiện trong tình yêu và hôn nhân khi một người có khoản nợ hoặc thói quen chi tiêu vượt quá khả năng.

Tác giả/Tác phẩm

Năm Tính Cách Tiền Bạc - Khi Các Cặp Đôi Cùng Một Ngôn Ngữ Yêu Và Chi Tiêu (tựa gốc: The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate)

Tác giả: Taylor Kovar & Megan Kovar · Xuất bản: 2025 · NXB Trẻ

Cuốn sách tập trung vào cách tiền bạc tác động đến mối quan hệ của các cặp đôi, từ khi hẹn hò đến khi kết hôn. Tác giả chia cách mỗi người nhìn nhận và sử dụng tiền thành 5 nhóm tính cách: người chi tiêu, người tùy hứng, người tiết kiệm, người tìm kiếm sự an toàn và người chấp nhận rủi ro. Qua đó, sách đề cập đến những khác biệt trong chi tiêu, tiết kiệm và quản lý tài chính giữa hai người.

Một nội dung được nhắc đến trong sách là giai đoạn hẹn hò - kết đôi, sau đó là hôn nhân, vay thế chấp và con cái. Cuốn sách cũng đi qua những vấn đề tài chính từ tuổi trẻ đến trung niên và giai đoạn xây dựng tài sản.

Khảo sát của Tawkify cho thấy một xu hướng tương tự ở nhóm người độc thân trên 40 tuổi: thu nhập cao không phải yếu tố được nhiều người đặt lên hàng đầu. Thay vào đó, sự trung thực, khả năng tự quản lý tài chính và cách hai người thống nhất về tiền bạc được nhắc đến nhiều hơn.

Với những người đang bước vào hoặc duy trì một mối quan hệ lâu dài, các vấn đề như tài khoản riêng, tài khoản chung, khoản nợ và cách chi tiêu vì thế trở thành những chủ đề có thể xuất hiện cùng với những quyết định khác của hai người.