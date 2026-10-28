Chia tay tình nhân, người trẻ Trung Quốc tranh quyền nuôi thú cưng

Ở Trung Quốc, thú cưng trở nên gắn bó mật thiết với cuộc sống và các mối quan hệ tình cảm của mọi người, đặc biệt là các đôi trẻ. Ảnh: Shutterstock.

Theo dữ liệu ngành thú cưng, số chó và mèo được nuôi tại các đô thị Trung Quốc đạt 126 triệu con trong năm 2025, với động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thế hệ Gen Z và Millennials.

“Tình yêu có thể phai nhạt, nhưng sự gắn bó giữa con người và động vật hiếm khi biến mất”, một người dùng mạng xã hội nhận xét.

Những năm gần đây, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập bài đăng cầu cứu về việc phân chia quyền nuôi thú cưng sau chia tay. Nhiều người tuyệt vọng tìm cách đòi lại mèo từ người yêu cũ hoặc hỏi liệu quyền nuôi chó có thể được đưa vào thỏa thuận ly hôn hay không, theo SCMP.

Vấn đề càng trở nên phức tạp do khoảng trống pháp lý. Trong lịch sử, các quy định về thú cưng tại Trung Quốc chủ yếu tập trung quản lý hành chính, dù những năm gần đây đã dần chú trọng hơn đến phúc lợi động vật.

Tuy nhiên, theo pháp luật hiện hành, thú cưng vẫn được xếp vào nhóm tài sản cá nhân. Chưa có quy định về quyền nuôi dưỡng hoặc thăm nom tương tự cơ chế áp dụng đối với con chưa thành niên.

Khi giải quyết tranh chấp, tòa án thường dựa vào hóa đơn mua bán, hồ sơ nhận nuôi, thông tin đăng ký vi mạch và hóa đơn khám chữa bệnh thú y để xác định chủ sở hữu. Trong khi đó, tình cảm và sự gắn bó của mỗi người với con vật lại rất khó được lượng hóa về mặt pháp lý.

Nhiều người trẻ ở Trung Quốc tranh chấp quyền nuôi thú cưng sau khi chia tay. Ảnh minh họa: SCMP.

Với thế hệ trẻ Trung Quốc, thú cưng không còn đơn thuần là tài sản mà đã trở thành điểm tựa tinh thần. Sự thay đổi trong cách nhìn nhận này góp phần thúc đẩy nền kinh tế thú cưng phát triển mạnh, với quy mô được dự báo đạt 405 tỷ nhân dân tệ (khoảng 60 tỷ USD) năm 2028.

Tại Thượng Hải, mô hình “trường mẫu giáo thú cưng” thu phí 98-138 nhân dân tệ mỗi ngày cho các lớp vận động và hoạt động giao lưu ban ngày hay những liệu pháp y học cổ truyền Trung Quốc như châm cứu, massage bấm huyệt (tui na) dành cho động vật đã tạo ra cơn sốt.

Các dịch vụ hỗ trợ chủ nuôi đối mặt với mất mát cũng phát triển nhanh chóng, bao gồm hỏa táng và tổ chức lễ tưởng niệm riêng cho từng con vật.

Trong bối cảnh văn hóa nuôi thú cưng thay đổi nhanh hơn khung pháp lý, một số người dùng mạng xã hội khuyên các đôi nên thỏa thuận từ trước để tránh tranh chấp về sau.

“Thú cưng không phải sofa hay TV. Chúng là những sinh vật sống, có ký ức và cảm xúc” - một người bình luận - “Các đôi nên thống nhất trước về việc ai sẽ nuôi chúng, để tránh khiến những con vật này phải chịu tổn thương không đáng có”.

Với một số người, cùng chăm sóc thú cưng sau chia tay vẫn là lựa chọn khả thi.

Một chủ nuôi chia sẻ trên mạng xã hội: “Bạn trai cũ của tôi đến thăm chú chó Wangzai vào mỗi cuối tuần. Wangzai vui mừng khôn xiết mỗi khi gặp bố. Cũng như con người, Wangzai đơn giản là một đứa trẻ không biết nói”.