Trong ngày họp báo công bố Quả bóng vàng Việt Nam 2026, cựu tiền đạo xứ Nghệ đã đưa ra lựa chọn rất đáng chú ý khi khẳng định Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ xứng đáng nhất với danh hiệu năm nay. Đó không chỉ là một lá phiếu dành cho tài năng trẻ, mà còn gợi lên câu chuyện về người có thể tiếp bước vị thế của chính Công Vinh trên hàng công tuyển Việt Nam.

Công Vinh không đưa ra lựa chọn theo cảm tính. Anh phân tích dựa trên những tiêu chí cụ thể, từ số lần ra sân, vị trí chính thức ở CLB cho đến đóng góp trong màu áo đội tuyển quốc gia.

“Để bầu chọn một cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, với quan điểm của tôi có những tiêu chí như phải thi đấu chính thức và ra sân nhiều và phải đạt được thành tích cùng CLB, thứ 2 là phải thi đấu, đạt thành tích cao, có đóng góp to lớn cho đội tuyển Việt Nam.

Lê Công Vinh có góc nhìn sâu sắc về chuyên môn, đặc biệt là sự quan tâm và niềm tin đặt vào thế hệ cầu thủ trẻ.

Nếu như xét những tiêu chí đó thì trong năm vừa rồi không có ai vượt qua Đình Bắc cả. Đình Bắc hội tụ đủ tất cả những yếu tố đó. Bản thân tôi sẽ bầu cho Đình Bắc danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2026”, Công Vinh chia sẻ.

Đây là nhận định có cơ sở nếu nhìn vào hành trình của Đình Bắc trong năm 2026. Tại VCK U23 châu Á, tiền đạo sinh năm 2004 ghi 4 bàn, có 2 kiến tạo và giành danh hiệu Vua phá lưới, góp công giúp U23 Việt Nam đoạt huy chương đồng. Trong màu áo CLB Công an Hà Nội, anh ghi 10 bàn tại V.League 2025-2026, góp phần vào chức vô địch của đội bóng.

Điều đáng nói là Đình Bắc không chỉ biết cách tỏa sáng ở một sân chơi. Anh từng bước khẳng định vị trí tại CAHN, nơi có nhiều cầu thủ chất lượng, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong đội tuyển quốc gia bên cạnh những chân sút như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Tài Lộc. Khả năng cạnh tranh và tạo dấu ấn giữa những đồng đội giàu kinh nghiệm là một trong những điểm khiến tiền đạo trẻ được đánh giá cao.

Câu chuyện trở nên thú vị hơn khi nhìn lại sự nghiệp của chính Công Vinh. Cựu tiền đạo xứ Nghệ là biểu tượng của bóng đá Việt Nam, sở hữu bản năng săn bàn, khát vọng chinh phục và những khoảnh khắc đi vào lịch sử. Anh ba lần giành Quả bóng vàng, trong đó lần đầu tiên đến khi mới 19 tuổi. Công Vinh từng là gương mặt tiêu biểu của hàng công tuyển Việt Nam, góp công lớn vào chức vô địch AFF Cup 2008 với bàn đánh đầu lịch sử ở trận chung kết.

Sau khi Công Vinh giải nghệ năm 2016, bóng đá Việt Nam vẫn sản sinh nhiều tiền đạo tài năng. Tuy nhiên, để tìm một chân sút nội đủ sức tạo tầm ảnh hưởng lớn ở cả CLB lẫn đội tuyển như anh từng làm được là điều không đơn giản. Đình Bắc đang mang đến hy vọng về sự tiếp nối ấy, thay thế anh để tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục.

Công Vinh có sự nghiệp thành công và hạnh phúc bên ca sĩ Thuỷ Tiên.

Tất nhiên, Đình Bắc chưa phải một Công Vinh thứ hai. Anh còn cả chặng đường dài để chinh phục những cột mốc mà đàn anh đã tạo dựng. Nhưng ở tuổi 22, những gì tiền đạo trẻ thể hiện cho thấy anh có đủ tiềm năng để trở thành một trong những gương mặt dẫn dắt hàng công bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Gần 10 năm sau khi chia tay sân cỏ, Công Vinh vẫn dõi theo và đặt niềm tin vào thế hệ kế tiếp. Lần này, lựa chọn của anh là Đình Bắc. Nếu tiền đạo trẻ tiếp tục phát triển đúng hướng, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể chờ đợi một người kế thừa xứng đáng cho vị thế mà Công Vinh từng để lại.