Tháng 12/2016, Lê Công Vinh chính thức nói lời chia tay bóng đá, khép lại sự nghiệp của một trong những tiền đạo nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Gần 10 năm trôi qua, người hâm mộ vẫn nhớ đến CV9, không chỉ bởi những bàn thắng mang tính quyết định, mà còn bởi hình ảnh đặc biệt của anh bên ca sĩ Thủy Tiên, cặp đôi từng tạo nên sức hút hiếm có giữa thể thao và giải trí.

Công Vinh là cầu thủ có độ nhận diện lớn nhất Việt Nam. Bàn thắng vào lưới Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2008 đưa tên tuổi anh đi vào lịch sử bóng đá nước nhà. Sự nghiệp với những danh hiệu, dấu ấn ở đội tuyển và hành trình thi đấu nước ngoài giúp Công Vinh trở thành cái tên được đông đảo người hâm mộ biết đến. Nhưng sức hút của cựu tiền đạo còn vượt ra ngoài sân cỏ, đặc biệt khi anh gắn bó với Thủy Tiên.

10 năm sau ngày Công Vinh giải nghệ, bóng đá Việt vẫn chưa có cặp đôi nổi tiếng như anh và Thủy Tiên.

Thời điểm ấy, Thủy Tiên cũng là một trong những ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Cô có sự nghiệp âm nhạc, lượng người hâm mộ riêng và sức hút truyền thông không nhỏ. Công Vinh và Thủy Tiên vì thế trở thành cặp đôi được chú ý đặc biệt. Họ không đơn thuần là cầu thủ kết hôn với một nghệ sĩ, mà là sự kết hợp của hai gương mặt nổi tiếng ở hai lĩnh vực có lượng khán giả rộng lớn.

Hình ảnh Công Vinh trên sân bóng, Thủy Tiên xuất hiện trên khán đài, những câu chuyện đời thường và các sự kiện chung từng tạo nên sức hút rất riêng. Cặp đôi được truyền thông và người hâm mộ quan tâm trong thời gian dài, thậm chí thường được nhắc đến như phiên bản Beckham - Victoria của Việt Nam. Đó là sự ngưỡng mộ dành cho một cặp đôi vừa có danh tiếng, vừa có sức ảnh hưởng và tạo ra hình ảnh đặc biệt trong mắt công chúng.

Sau khi Công Vinh giải nghệ, bóng đá Việt Nam vẫn sản sinh nhiều cầu thủ tài năng, những ngôi sao được yêu mến và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, để xuất hiện một cầu thủ có độ nổi tiếng rộng khắp, kết hợp với một nghệ sĩ đình đám và tạo nên sức hút đại chúng như Công Vinh - Thủy Tiên vẫn là điều rất khó. Bóng đá hiện đại có thể tạo ra những ngôi sao trên sân, nhưng sức hút vượt ra khỏi chuyên môn, trở thành một phần của văn hóa giải trí, không phải điều dễ dàng.

Gần 10 năm sau ngày chia tay sân cỏ, Công Vinh vẫn là cái tên khiến người hâm mộ nhớ đến. Thủy Tiên cũng từng là một trong những nàng WAGs nổi tiếng nhất bóng đá Việt Nam. Cả hai hiện chọn cuộc sống kín tiếng hơn, không còn xuất hiện thường xuyên trước truyền thông, nhưng hình ảnh về một cặp đôi từng được ngưỡng mộ vẫn còn nguyên giá trị.

Bóng đá Việt Nam đã có những thế hệ cầu thủ mới, những câu chuyện mới và nhiều gương mặt có sức hút. Nhưng Công Vinh - Thủy Tiên vẫn là một dấu ấn đặc biệt. 10 năm sau ngày cựu tiền đạo giải nghệ, bóng đá Việt chưa có một cặp đôi nào tạo được sự nổi tiếng, sức ảnh hưởng và độ nhận diện đại chúng tương tự họ.