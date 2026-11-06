Chia tay ở Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã có quyết định dũng cảm!

Tháng 1/2023, HLV Park Hang Seo khép lại hành trình hơn 5 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam bằng thất bại trước đội chủ nhà ở chung kết lượt về AFF Cup 2022. Hơn ba năm sau, nhà cầm quân người Hàn Quốc trở lại chính đất nước ấy, nhưng lần này với một vai trò hoàn toàn khác khi dẫn dắt Kanchanaburi Power FC. Đó là một quyết định dũng cảm của người đàn ông đã bước sang tuổi 69, nhất là khi HLV Park Hang Seo từng nghĩ mình sẽ không tiếp tục sự nghiệp huấn luyện.

Chia tay trong nước mắt, trở lại với khát vọng mới

AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo với tuyển Việt Nam. Sau trận hòa 2-2 ở lượt đi tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang Seo hành quân đến sân Thammasat với quyết tâm giành chức vô địch để có một lời chia tay trọn vẹn. Nhưng bàn thắng của Theerathon Bunmathan khiến tuyển Việt Nam thua 0-1, qua đó thất bại chung cuộc 2-3 sau hai lượt trận.

Thái Lan từng chứng kiến một trong những khoảnh khắc buồn nhất sự nghiệp HLV Park Hang Seo tại Việt Nam.

Ông Park không thể khép lại nhiệm kỳ bằng chiếc cúp vô địch như mong muốn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã gửi lời chúc mừng Thái Lan, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể dành món quà cuối cùng cho người hâm mộ Việt Nam. Hình ảnh ông rời sân Thammasat sau trận chung kết ấy trở thành dấu mốc khép lại một chương đặc biệt của bóng đá Việt Nam.

Sau khi chia tay tuyển Việt Nam, ông Park từng nghĩ đến việc dừng công việc huấn luyện. Trong ba năm, nhiều đội bóng ở Đông Nam Á và Hàn Quốc gửi lời mời nhưng ông đều từ chối. Ông từng chia sẻ rằng bản thân không nghĩ sẽ tiếp tục làm HLV bóng đá nữa. Đó là lựa chọn dễ hiểu khi nhà cầm quân này đã có một hành trình quá thành công, với những dấu ấn mà không nhiều HLV có thể đạt được ở Đông Nam Á.

Nhưng rồi Kanchanaburi Power FC xuất hiện và khiến ông thay đổi suy nghĩ. Tháng 5/2026, ông chính thức nhận lời dẫn dắt đội bóng đang thi đấu tại Thai League 2. Điều đáng chú ý là ông không chọn một CLB lớn để tiếp tục xây dựng danh tiếng, mà chấp nhận bắt đầu lại ở một môi trường có nhiều thách thức. Cuộc gặp với lãnh đạo Kanchanaburi, cùng sự chân thành trong kế hoạch phát triển đội bóng, đã khiến ông Park quyết định trở lại đường biên.

Đánh đổi danh tiếng để được tiếp tục làm nghề

Đây là lựa chọn chứa đựng nhiều rủi ro. Sau những gì đã làm được cùng bóng đá Việt Nam, ông Park gần như không còn gì phải chứng minh ở Đông Nam Á. Nếu tiếp tục nghỉ ngơi, người hâm mộ vẫn nhớ đến ông như một trong những HLV thành công nhất lịch sử tuyển Việt Nam. Nhưng khi trở lại, mọi kết quả đều có thể tác động đến hình ảnh đã được xây dựng trong nhiều năm.

Thực tế tại Thái Lan cho thấy hành trình mới không hề dễ dàng. Kanchanaburi chưa có được sự ổn định như kỳ vọng, còn ông Park liên tục đối diện với sức ép chuyên môn và những tranh cãi ngoài sân cỏ. Những phản ứng với trọng tài, phát ngôn gây chú ý và sự cố với cổ động viên khiến tên tuổi của ông xuất hiện trên truyền thông không chỉ vì bóng đá. Đó là mặt trái mà một HLV nổi tiếng phải chấp nhận khi trở lại với môi trường cạnh tranh khắc nghiệt.

Dẫu vậy, ông Park vẫn có những tín hiệu tích cực. Chiến thắng 6-3 trước Chainat Hornbill giúp Kanchanaburi có 13 điểm sau 8 vòng, đứng thứ năm và tiếp tục bám đuổi nhóm đầu. Quan trọng hơn, ông vẫn trực tiếp làm công việc huấn luyện, vẫn quyết liệt bên đường biên và vẫn muốn tạo dấu ấn bằng năng lực của mình.

Có một sự trùng hợp đáng suy ngẫm: Thái Lan từng là nơi ông Park nói lời chia tay tuyển Việt Nam trong tiếc nuối, nhưng cũng chính nơi đây mở ra chương mới trong sự nghiệp của ông. Ngày trước, ông rời đi sau khi không thể hoàn thành món quà vô địch AFF Cup. Hôm nay, ông trở lại không phải để tìm kiếm hào quang cũ, mà để thử thách bản thân ở một môi trường mới.

Ở tuổi 69, ông Park hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc sống bình yên bên gia đình và những thành tựu đã có. Nhưng ông vẫn muốn làm bóng đá, vẫn chấp nhận bắt đầu lại và đối diện với những áp lực mà công việc này mang đến. Có thể quyết định sang Thái Lan khiến danh tiếng của ông chịu thêm thử thách, nhưng đó cũng là minh chứng cho tình yêu nghề chưa nguội lạnh.

Chia tay ở Thái Lan và tái xuất cũng tại Thái Lan, HLV Park Hang Seo đang viết tiếp một câu chuyện rất khác. Lần này, thành công không còn được đo bằng những chiếc cúp cùng tuyển Việt Nam, mà bằng khả năng chinh phục thử thách mới của một nhà cầm quân vẫn chưa muốn dừng lại.