Chia tay người yêu lâu năm cưới chị sếp hơn 12 tuổi, 5 năm sau gặp lại em và người đi bên cạnh tôi bủn rủn chân tay

Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn. Sau khi tốt nghiệp, tôi có một công việc khá tốt, một cô người yêu đã bên mình suốt 6 năm và một tương lai tưởng như đã được định sẵn. Nhưng chỉ vì tham vọng và một lựa chọn sai lầm, tôi đã tự tay đánh mất tất cả những gì đáng lẽ thuộc về mình.

Tôi và người yêu cũ quen nhau từ thời cấp 3. Hai đứa cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Khi ra trường, tôi xin được việc ở một công ty lớn. Cũng chính tại đó, tôi gặp chị – nữ quản lý hơn tôi 12 tuổi, xinh đẹp, thành đạt và có kinh tế rất tốt.

Ảnh minh họa

Chị từng trải qua một cuộc hôn nhân và là mẹ đơn thân của hai đứa con. So với người yêu khi ấy chỉ vừa mới đi làm như tôi, chị cho tôi cảm giác về một cuộc sống hoàn toàn khác. Chị nói nếu chúng tôi đến với nhau, chị có thể giúp tôi có thêm nhiều cơ hội phát triển trong công việc.

Tôi bắt đầu dao động.

Sau 6 năm yêu nhau, tôi nói lời chia tay với người con gái đã cùng mình đi qua những năm tháng khó khăn nhất. Chỉ một tháng sau, tôi kết hôn với chị.

Ngày ấy, tôi từng nghĩ mình đã có một quyết định đúng đắn. Tôi có vợ xinh đẹp, có địa vị, kinh tế ổn định, công việc cũng ngày càng thuận lợi. Nhưng chỉ sau khi cưới, tôi mới biết một điều mà trước đó chúng tôi chưa từng nói rõ với nhau.

Chị không muốn sinh con.

Chị đã có hai con riêng nên cho rằng mình không cần thêm con. Hơn nữa, chị lúc ấy đã gần 50 tuổi, không muốn mang thai vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, vóc dáng và nhan sắc. Tôi có nói rằng mình vẫn muốn một đứa con ruột, nhưng chị kiên quyết từ chối.

Ảnh minh họa

Tôi đã lựa chọn cuộc hôn nhân ấy nên cuối cùng cũng đành chấp nhận.

Năm này qua năm khác, tôi có tiền, có nhà, có địa vị nhưng vẫn không có một đứa con mang dòng máu của mình.

Cho đến 3 tháng trước, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ trong cuộc họp lớp, đi bên cạnh em là một bé trai rất đáng yêu. Những lời em nói sau đó khiến tôi không thể tin được.

Em kể rằng ngày trước, em đã có thai với tôi.

Em vốn định chờ đến dịp kỷ niệm 6 năm yêu nhau để nói với tôi rằng chúng tôi sắp có con. Nhưng đúng vào thời điểm đó, tôi lại chủ động chia tay để đến với người phụ nữ khác.

Em đã quá đau khổ nên rời khỏi quê, một mình sinh con rồi nuôi con suốt những năm qua.

Đứa trẻ hiện đã gần 5 tuổi.

Tôi nghe mà không thốt nên lời, bủn rủn cả chân tay và hỏi em tại sao không nói cho tôi biết.

Em chỉ cười buồn: “Ngày đó anh đã chọn cuộc sống của anh rồi. Em không muốn dùng đứa trẻ để níu kéo anh".

Điều khiến tôi càng đau hơn là em không hề trách móc tôi. Em thậm chí đồng ý cho tôi gặp con.

Ảnh minh họa

Nhưng em đưa ra một điều kiện: tôi không được tự ý đưa con đi, càng không được tìm cách giành con khỏi em. Nếu sau này mọi chuyện trở nên phức tạp, em có thể đưa con sang nước ngoài cùng người bạn trai hiện tại.

Tôi bắt đầu gặp con.

Lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé, tôi đã xúc động đến mức không biết phải nói gì. Tôi muốn ôm con, muốn nói rằng tôi là bố.

Nhưng con chỉ đứng nép bên mẹ.

Thậm chí khi tôi mua quà, con cũng không hào hứng. Tôi cố gắng trò chuyện, đưa con đi chơi, mua những món đồ trẻ con thích nhưng con vẫn giữ khoảng cách.

Tôi đau lòng nhất khi nghe con gọi bạn trai hiện tại của mẹ là “bố”.

Tôi biết người đàn ông ấy đã ở bên con nhiều năm, chăm sóc con trong những lúc tôi hoàn toàn vắng mặt. Tôi không có quyền trách một đứa trẻ vì gọi người đã chăm sóc mình là bố.

Nhưng tôi vẫn ghen.

Tôi từng nghĩ chỉ cần biết mình là cha ruột thì con sẽ lập tức chạy đến ôm mình. Hóa ra không phải.

Ảnh minh họa

Tôi là cha ruột về mặt huyết thống, nhưng trong ký ức của một đứa trẻ gần 5 tuổi, tôi chỉ là một người đàn ông xa lạ mới xuất hiện.

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện giành quyền nuôi con.

Tôi có điều kiện kinh tế tốt hơn, công việc ổn định, có nhà cửa. Tôi tự hỏi liệu chỉ cần xét nghiệm ADN chứng minh mình là cha ruột thì tôi có thể đưa con về nuôi hay không.

Tâm sự từ độc giả hailinh...

Cha ruột có được quyền nuôi con?

Theo pháp luật Việt Nam, xác định là cha ruột không đồng nghĩa với việc đương nhiên được quyền nuôi con. Người đàn ông trong câu chuyện có thể yêu cầu xác lập quan hệ cha con bằng thủ tục nhận cha, con hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết nếu có tranh chấp.

Sau khi được xác định là cha ruột, anh có thể yêu cầu được trực tiếp nuôi con. Tuy nhiên, nếu hai bên không thỏa thuận được, Tòa án sẽ quyết định dựa trên quyền lợi mọi mặt của trẻ, không chỉ căn cứ vào việc ai có điều kiện kinh tế tốt hơn. Đứa trẻ gần 5 tuổi cũng chưa thuộc trường hợp phải xem xét nguyện vọng bắt buộc như trẻ từ đủ 7 tuổi.

Trong trường hợp này, người mẹ đã trực tiếp chăm sóc con suốt gần 5 năm, còn người cha mới xuất hiện nên việc anh có được giao nuôi con hay không không thể khẳng định trước. Anh cũng không nên tự ý đưa trẻ đi mà cần giải quyết bằng thỏa thuận hoặc thủ tục pháp lý.

Quan trọng hơn, sau nhiều năm vắng mặt, người cha nên từng bước xây dựng tình cảm với con thay vì chỉ tập trung vào việc “giành quyền nuôi”.