'Chia tay được không, anh thấy trên vai em có hình xăm' - Thêm một lý do khiến cư dân mạng dậy sóng

'Chia tay được không, anh thấy trên vai em có hình xăm!', là câu nói khiến dư luận sục sôi nhất ngày hôm nay. Một khi đã muốn chia tay vì điều gì cũng trở thành lý do.

Yêu nhau không phải cặp đôi nào cũng có thể vượt qua mọi sóng gió để về chung một nhà. Đến khi chia tay, bạn bè và người thân ai cũng gặng hỏi lý do chia tay là gì. Người ta thường nói yêu nhau không lý do nhưng chia tay thì có cả cuốn sách dày mấy nghìn trang. Nào là gia đình ngăn cấm, chia tay để đối phương hạnh phúc, xa mặt cách lòng. Thế nhưng thực tế, các cặp đôi đa phần đều chia tay bằng những lý do cực kỳ đơn giản, thậm chí chỉ gói gọn trong 1 vài chữ.

Quên đi những cuộc chia tay đậm chất ngôn tình của phim Hàn Quốc đi, bởi mới đây có một lý do “củ chuối” được anh chàng đưa ra khiến cư dân mạng sửng sốt và không dám tin. Đó là chia tay nhau vì có hình xăm “tí hon” trên vai và những người xăm thường… không tốt.

“Chia tay được không em? Anh thấy em có hình xăm trên vai và anh không thích như vậy. Con gái xăm mình phần lớn là không tốt“, câu nói chia tay của chàng trai khiến nhiều người bức xúc.

Theo những gì tin nhắn ghi lại, anh chàng này bỗng nhiên muốn chia tay với bạn gái không phải vì hết yêu mà bởi… hình xăm trên vai. Anh chàng lý giải là bởi những người con gái xăm hình thường không tốt.

“Không tốt? Thời buổi nào rồi còn định kiến vớ vẩn như vậy, nhìn mặt và bắt hình dong xong phát biểu liền. Đã vậy còn vơ đũa cả nắm, đọc xong tức không chịu được”, một cô nàng bất bình thay cho cô gái trong câu chuyện.

“Thật ra con gái không phải xăm không tốt mà do người đàn ông không cảm nhận được nỗi đau (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) hay có khi là viện cớ vì hết tình cảm”, một tài khoản bày tỏ quan điểm.

Hiện bài viết đang nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người bởi chuyện tình cảm bây giờ tan vỡ chỉ vì một lý do “nhảm nhí”.

