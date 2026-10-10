Chia tay bạn trai, cô gái đến lấy lại đồ rồi nhận cái kết phũ phàng

Một câu chuyện tình yêu tan vỡ tại Quảng Châu, Quảng Đông (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý bởi màn đối đáp căng thẳng giữa một cặp đôi trẻ sau khi chia tay. Khi cô gái tìm đến nhà trọ của bạn trai cũ để lấy lại đồ đạc, chàng trai không chỉ từ chối cho cô vào nhà mà còn ném toàn bộ đồ đạc của cô ra ngoài, kèm theo những lời nói đầy tức giận.

Theo bài viết được đăng tải ngày 4/10/2026 trên trang Bách Vị Đường, cặp đôi trong câu chuyện đều ở độ tuổi ngoài 20 và từng có khoảng thời gian yêu đương khá hạnh phúc. Sau khi thuê nhà sống chung, cả hai thường xuyên cùng nhau đi làm, sinh hoạt và chia sẻ cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, theo thời gian, những mâu thuẫn nhỏ nhặt liên tục xuất hiện, khiến mối quan hệ ngày càng căng thẳng.

Những cuộc tranh cãi lặp đi lặp lại khiến cả hai dần mệt mỏi. Cuối cùng, khi không còn tìm được tiếng nói chung, họ quyết định chấm dứt chuyện tình cảm.

Điều đáng chú ý là sau khi chia tay, mâu thuẫn giữa hai người vẫn chưa kết thúc. Theo lời kể trong bài viết, chàng trai cho rằng bạn gái cũ thường xuyên gây gổ với mình vì đã nảy sinh tình cảm với một người đàn ông khác có điều kiện kinh tế tốt hơn. Tuy nhiên, đây là nhận định từ phía câu chuyện được đăng tải, chưa có thông tin độc lập xác nhận nguyên nhân thực sự khiến cặp đôi tan vỡ.

Trong ngày tìm đến nhà trọ của bạn trai cũ, cô gái muốn lấy lại những món đồ cá nhân còn để lại. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ nhằm giải quyết những chuyện còn dang dở lại nhanh chóng biến thành một cuộc tranh cãi căng thẳng.

Theo nội dung bài viết, cô gái còn yêu cầu bạn trai cũ cởi trả chiếc áo anh đang mặc, với lý do món đồ này do cô mua trước đó. Sau khi đường ai nấy đi, cô cho rằng những món đồ mình từng mua cần được trả lại. Yêu cầu này dường như khiến chàng trai càng thêm tức giận. Anh phản ứng gay gắt, cho rằng trong thời gian yêu nhau, bản thân đã bỏ ra nhiều tiền bạc để chi trả cho những sinh hoạt chung, từ ăn uống đến các khoản chi tiêu thường ngày. Vì vậy, anh không chấp nhận việc bạn gái cũ đòi lại chiếc áo đang mặc trên người.

Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi là khi chàng trai buông lời mỉa mai: "Cô mau về đi, ở bên người ta mà ngủ đi!". Câu nói cho thấy sự tức giận và tổn thương mà anh dành cho mối quan hệ đã kết thúc, đồng thời phản ánh những nghi ngờ của anh về việc bạn gái cũ có người mới.

Sau màn đối đáp gay gắt, chàng trai ném đồ đạc của cô gái ra ngoài rồi lên xe điện rời đi, để lại bạn gái cũ một mình giữa trời tối. Cuộc chia tay vốn đã không êm đẹp nay càng trở nên nặng nề khi những bất đồng về tình cảm và tiền bạc cùng lúc bùng phát.

Câu chuyện cũng đặt ra vấn đề quen thuộc trong các mối quan hệ yêu đương: khi tình cảm không còn, những khoản chi tiêu và món quà từng dành cho nhau nên được nhìn nhận như thế nào? Trong thời gian yêu nhau, việc một người chi trả nhiều hơn cho các sinh hoạt chung có thể khiến họ cảm thấy thiệt thòi khi mối quan hệ kết thúc. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa mọi món quà đều có thể được đòi lại, cũng không có nghĩa người còn lại phải chấp nhận những lời lẽ xúc phạm.

Về phía chàng trai, việc quyết định chấm dứt một mối quan hệ khiến bản thân mệt mỏi có thể là lựa chọn cần thiết. Dẫu vậy, cách giải quyết những bất đồng sau chia tay cũng rất quan trọng. Những món đồ cá nhân còn sót lại nên được trao trả một cách rõ ràng, thay vì biến thành cái cớ để hai người tiếp tục làm tổn thương nhau.

Sau cùng, một mối quan hệ kết thúc không nhất thiết phải đi kèm với sự thù ghét. Khi không còn có thể đồng hành, điều cần thiết là mỗi người học cách chấp nhận, tôn trọng ranh giới của đối phương và bước tiếp với cuộc sống riêng. Bởi đôi khi, điều khó khăn nhất sau một cuộc tình không phải là buông tay, mà là làm sao để rời đi mà không khiến những tổn thương vốn có trở nên sâu sắc hơn.