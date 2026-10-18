Chia sẻ yêu thương, ấm tình biên giới

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 200 áo ấm cho học sinh mầm non; 3 suất học bổng và đồ dùng học tập cho các cháu "con nuôi đồn Biên phòng"; 50 chiếc chăn ấm cho gia đình chính sách, hộ dân khó khăn và 9 suất quà hỗ trợ cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; tặng quà cán bộ, chiến sĩ ba đồn Biên phòng. Tổng trị giá quà tặng của chương trình là 122 triệu đồng.

Chương trình không chỉ kịp thời sẻ chia những khó khăn, tiếp sức cho bà con, phụ nữ và các em nhỏ yên tâm vươn lên trong cuộc sống, học tập mà còn thắt chặt tình quân dân gắn bó, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ban Tổ chức chương trình đóng gói từng phần quà để trao tới tay người dân và học sinh. Ảnh: Bích Nguyên

Thượng tá Mai Văn Thể, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh; Trung tá Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Báo Biên phòng, Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng và Trung tá Phạm Đức Việt, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Viettel Quảng Ninh (từ phải qua trái) tặng quà cho cháu Chìu Thu Hương, con nuôi của Đồn Biên phòng Pò Hèn. Ảnh: Bích Nguyên

Ban Tổ chức tặng quà các cháu học sinh Trường Mầm non Hải Sơn, địa bàn Đồn Biên phòng Pò Hèn. Ảnh: Bích Nguyên

Trung tá Nguyễn Thế Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Hèn trao tặng chăn ấm cho các hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn xã Hải Sơn. Ảnh: Bích Nguyên

Trung tá Phạm Đức Việt và Trung tá Lê Thị Thu Hà tặng quà cho hội viên phụ nữ trong Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" trên địa bàn Đồn Biên phòng Bắc Sơn. Ảnh: Bích Nguyên

Từng chiếc áo ấm được trao tận tay tới các cháu nhỏ Trường Mầm non Hải Ninh. Ảnh: Bích Nguyên

Ban Tổ chức chương trình tặng quà các cháu học sinh Mầm non xã Hoành Mô. Ảnh: Bích Nguyên

Ban Tổ chức chương trình tặng quà Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô. Ảnh: Bích Nguyên

Trung tá Lê Thị Thu Hà trao tặng học bổng và đồ dùng học tập cho con nuôi Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô. Ảnh: Bích Nguyên