Chia sẻ yêu thương, ấm tình biên giới
Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2026), Hội Phụ nữ Báo Biên phòng, Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng phối hợp cùng Viettel Quảng Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Đồn Biên phòng Pò Hèn, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh) tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” tại các xã biên giới thuộc thành phố Quảng Ninh.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 200 áo ấm cho học sinh mầm non; 3 suất học bổng và đồ dùng học tập cho các cháu "con nuôi đồn Biên phòng"; 50 chiếc chăn ấm cho gia đình chính sách, hộ dân khó khăn và 9 suất quà hỗ trợ cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; tặng quà cán bộ, chiến sĩ ba đồn Biên phòng. Tổng trị giá quà tặng của chương trình là 122 triệu đồng.
Chương trình không chỉ kịp thời sẻ chia những khó khăn, tiếp sức cho bà con, phụ nữ và các em nhỏ yên tâm vươn lên trong cuộc sống, học tập mà còn thắt chặt tình quân dân gắn bó, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chia-se-yeu-thuong-am-tinh-bien-gioi-post508807.html