Hậu Hoàng là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng tại Việt Nam, được khán giả yêu mến qua những video nhạc chế hài hước, duyên dáng.

Vừa qua, Hậu Hoàng khiến đông đảo khán giả không khỏi lo lắng khi thông báo mắc ung thư máu. Nữ YouTuber cho biết cô vừa phát hiện bệnh cách đây vài ngày. Vốn là người tích cực, yêu đời, Hậu Hoàng thừa nhận bản thân rơi vào trạng thái hoang mang, suy sụp, thậm chí khóc rất nhiều khi đối diện với biến cố sức khỏe.

Hậu Hoàng tiết lộ tình trạng sức khỏe.

Sau khi chia sẻ tình trạng bệnh, Hậu Hoàng nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Đặc biệt, siêu mẫu Minh Tú cũng có động thái đáng chú ý dành cho người đồng nghiệp thân thiết. Nữ siêu mẫu đăng tải hình ảnh Hậu Hoàng trong khoảnh khắc vui vẻ, rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Kèm theo đó, Minh Tú gửi lời động viên, hy vọng đàn em có thêm sức mạnh tinh thần để vững vàng vượt qua bệnh tật. "Cầu mong vạn sự tốt lành đến với em", nữ siêu mẫu bày tỏ.

Động thái của Minh Tú nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bày tỏ xúc động trước tình cảm mà nữ siêu mẫu dành cho Hậu Hoàng. Giữa lúc đồng nghiệp phải đối diện với biến cố lớn về sức khỏe, sự quan tâm chân thành trở thành nguồn động lực quý giá, giúp người bệnh cảm thấy không đơn độc trên hành trình điều trị.

Trước đó, Minh Tú cũng trải qua khoảng thời gian khó khăn vì chấn thương ở chân. Sự cố khiến cô phải phẫu thuật dây chằng, tạm gác công việc và hạn chế hoạt động trong thời gian dài. Với một người mẫu vốn gắn liền với sàn diễn thời trang, việc phải vắng bóng khỏi những đôi giày cao gót và các buổi trình diễn là thử thách không nhỏ.

Sau thời gian tập trung hồi phục, Minh Tú đã dần trở lại với công việc người mẫu. Cô từng xuất hiện trong bộ ảnh thời trang, đánh dấu sự tái xuất sau thời gian dài điều trị chấn thương. Dù vậy, nữ siêu mẫu vẫn cần kiên nhẫn chăm sóc sức khỏe, hạn chế những hoạt động có cường độ cao để tránh ảnh hưởng đến quá trình hồi phục.

Trải qua những khó khăn của bản thân, Minh Tú càng thấu hiểu giá trị của sức khỏe và tinh thần lạc quan. Lời động viên dành cho Hậu Hoàng vì thế không chỉ thể hiện tình đồng nghiệp mà còn là sự sẻ chia giữa những người từng trải qua giai đoạn thử thách trong cuộc sống.