Mới đây, Hậu Hoàng khiến nhiều người bất ngờ, xen lẫn bàng hoàng khi tiết lộ bản thân mắc ung thư máu. Nữ YouTuber cho biết hiện cô đang hoang mang, lo lắng trước những điều sắp phải đối mặt trong hành trình điều trị bệnh.

Hậu Hoàng tiết lộ mắc ung thư.

Chia sẻ của Hậu Hoàng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả và bạn bè trong showbiz. Nhiều người gửi lời động viên, mong cô giữ vững tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đáng chú ý, Hòa Minzy cũng có động thái dành cho người bạn thân thiết.

Theo đó, nữ ca sĩ gửi lời động viên đến Hậu Hoàng, khuyên cô cố gắng giữ tinh thần tích cực và duy trì nguồn năng lượng lạc quan. Sự quan tâm của Hòa Minzy khiến nhiều người xúc động.

"Cố lên nha bà ơi. Ung thư rất sợ năng lượng tích cực và tình yêu thương đó. Bà nhận tình yêu của mọi người và chiến thắng bệnh tật nha. Cố lên đồng chí Hoàng Thúy Hậu", Hòa Minzy chia sẻ.

Dưới bài đăng của Hậu Hoàng, nhiều khán giả cũng để lại bình luận động viên, chúc cô sớm ổn định sức khỏe và có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật. Không ít người bày tỏ mong muốn nữ YouTuber sẽ sớm trở lại với cuộc sống thường ngày, tiếp tục mang đến những sản phẩm giải trí quen thuộc.

Hòa Minzy động viên Hậu Hoàng.

Hậu Hoàng là gương mặt được đông đảo khán giả trẻ yêu mến nhờ phong cách hài hước, gần gũi và những video có nội dung sáng tạo. Cô nổi tiếng trên YouTube với các sản phẩm parody, thường khai thác những câu chuyện đời sống, tình huống quen thuộc bằng cách thể hiện dí dỏm.

Nhờ khả năng vũ đạo cùng lối diễn xuất tự nhiên, Hậu Hoàng từng tạo được dấu ấn riêng trong cộng đồng mạng. Những video của cô thu hút lượng lớn người xem, góp phần đưa nữ YouTuber trở thành một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí trực tuyến Việt Nam.

Trong thời điểm Hậu Hoàng phải đối diện với nỗi lo về sức khỏe, lời động viên từ người bạn thân được xem là nguồn an ủi tinh thần đáng quý. Đối với nữ YouTuber đang trải qua biến cố, sự đồng hành và chia sẻ từ những người xung quanh có thể giúp cô cảm thấy không đơn độc trên hành trình phía trước.