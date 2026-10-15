Chia sẻ và kết nối hoạt động Câu lạc bộ 'Cùng em khám phá Công viên địa chất'

Tại hội nghị, các em học sinh được giới thiệu về hoạt động tuyên truyền, giáo dục CVĐC trong trường học; chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận, đề xuất các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng sự kiện do Mạng lưới CVĐC toàn cầu phát động. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm truyền thông về CVĐC trên các nền tảng mạng xã hội, bảo tồn tiếng dân tộc, gìn giữ văn hóa truyền thống trong trường học, gắn hoạt động tuyên truyền, giáo dục CVĐC với các hoạt động học tập.

Các em học sinh dự hội nghị.

Thông qua các nội dung trao đổi, học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và chia sẻ những sáng kiến, cách làm hay trong tổ chức hoạt động câu lạc bộ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quảng bá danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trong trường học và cộng đồng; nâng cao nhận thức của học sinh về bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình di sản trong vùng CVĐC.

Hội nghị cũng là dịp tăng cường sự phối hợp giữa Ban Quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng, ngành giáo dục, các nhà trường và học sinh trong duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, góp phần lan tỏa những giá trị nổi bật của CVĐC Non nước Cao Bằng đến thế hệ trẻ.