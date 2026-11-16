Chia sẻ tín hiệu rủi ro, chủ động phòng chống lừa đảo

Khi dữ liệu còn phân tán ở nhiều hệ thống, doanh nghiệp không nhất thiết phải đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ mới có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vào đó, có thể bắt đầu từ một công việc thường xuyên phải đối chiếu, có dữ liệu để kiểm tra và đo lường được hiệu quả.