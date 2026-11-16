Chia sẻ tín hiệu rủi ro, chủ động phòng chống lừa đảo
Nhằm thúc đẩy kết nối, chia sẻ tín hiệu rủi ro giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát hiện sớm, ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Google phối hợp cùng Liên minh Niềm tin số và MoMo tổ chức Tọa đàm "Xây dựng Mạng lưới cảnh báo rủi ro trực tuyến tại Việt Nam".
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chia-se-tin-hieu-rui-ro-chu-dong-phong-chong-lua-dao-246261116092135876.htm