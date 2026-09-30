Chia sẻ thông tin về sử dụng hiệu quả năng lượng

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đặng Hải Dũng - Phó Cục trưởng Cục Năng lượng – Dầu khí khẳng định, đối với doanh nghiệp công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp thiết thực để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Việc này cần được bắt đầu từ số liệu tiêu thụ năng lượng, cách vận hành thiết bị và từng cơ hội cải thiện cụ thể tại nhà máy, khu công nghiệp.

Theo ông Dũng, áp lực chuyển đổi cũng ngày càng rõ hơn trong thương mại quốc tế. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu đã bước vào giai đoạn áp dụng chính thức từ năm 2026 đối với một số nhóm hàng, trong đó có sắt thép, nhôm, xi măng, phân bón, điện và hydro. Bên cạnh đó, nhiều ngành xuất khẩu khác cũng phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của đối tác về môi trường và phát thải. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp quan tâm hơn đến hiệu quả năng lượng, dữ liệu và khả năng chứng minh kết quả cải thiện trong sản xuất.

“Thông qua Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019–2030 (VNEEP3), Bộ Công Thương đang phối hợp với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp để đưa chính sách vào thực tiễn. Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, ra mắt năm 2025, được xây dựng như một không gian kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, đơn vị cung cấp giải pháp và tổ chức tài chính. Tại đây, các bên có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm triển khai, giới thiệu mô hình và công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp”, ông Đặng Hải Dũng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Hiệp phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Đình Hiệp - Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) chia sẻ, hội thảo không chỉ là nơi chia sẻ thông tin mà còn là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tài chính, đơn vị tư vấn/cung cấp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp; từ đó hình thành các cơ hội hợp tác, thúc đẩy đầu tư vào các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Các diễn giả trình bày tham luận tại hội thảo

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật những cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là những nội dung quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các định hướng quản lý, yêu cầu pháp lý và các chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh việc cập nhật chính sách, hội thảo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp. Các chuyên đề tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh. Hội thảo cũng dành thời lượng trao đổi về các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.