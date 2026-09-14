Chia sẻ, thảo luận các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo với vật lý

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Vật lý Việt Nam phát biểu tại chương trình. (Ảnh: GIANG SƠN)

Chương trình thu hút sự tham dự trực tiếp của đông đảo các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, người yêu Vật lý và trí tuệ nhân tạo (AI) tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu tại chương trình, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam, cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của AI đang tạo ra một giai đoạn công nghệ mới, đặt ra yêu cầu đối với cộng đồng khoa học không chỉ là hiểu về AI mà còn phải tìm ra cách ứng dụng AI hiệu quả trong từng lĩnh vực chuyên môn.

Chương trình bài giảng đại chúng “AI với Vật lý” được tổ chức với sự tham gia của hai diễn giả là những nhà khoa học trẻ đang trực tiếp ứng dụng AI trong các hướng nghiên cứu, tập trung vào hai vấn đề có tính bổ trợ: AI trong khám phá vật liệu và AI trong vật lý nano, hướng tới công nghệ chẩn đoán thông minh.

Tại chương trình, đối với vấn đề AI trong khám phá vật liệu, Tiến sĩ Phan Đức Anh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Công nghệ Vật liệu, Trường đại học VinUni, đã trình bày bài giảng “Kỷ nguyên mới trong khám phá vật liệu: AI, Vật lý và Mô phỏng”, giới thiệu những ứng dụng AI trong nghiên cứu vật liệu; nhất là hiện nay, với năng lực xử lý lượng dữ liệu lớn, AI có thể hỗ trợ nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu, dự đoán tính chất vật liệu và tìm kiếm những cấu trúc vật liệu mới và mối quan hệ giữa các biến số.

Các đại biểu thảo luận, chia sẻ tại chương trình.

Theo Tiến sĩ Phan Đức Anh, AI có thể được sử dụng để tìm kiếm, tổng hợp và phân tích các công bố khoa học, nhận diện xu hướng nghiên cứu hoặc gợi ý những vấn đề còn bỏ ngỏ. Các mô hình AI chuyên biệt cũng có thể được sử dụng để dự đoán tính chất của polymer, thuốc, kim loại, hợp kim và nhiều loại vật liệu khác. Tuy nhiên, hiệu quả của các mô hình phụ thuộc rất lớn vào chất lượng, quy mô và tính phù hợp của dữ liệu.

Vì vậy, AI không loại bỏ vai trò của nhà khoa học mà ngược lại, đòi hỏi nhà nghiên cứu phải có khả năng xác định bài toán, lựa chọn dữ liệu, đánh giá mô hình và kiểm chứng kết quả.

Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lịch, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Công nghệ Vật liệu, Trường đại học VinUni thì chia sẻ về “Vật lý nano và trí tuệ nhân tạo: Từ hiện tượng vật lý đến công nghệ chẩn đoán thông minh”, tập trung vào ứng dụng AI trong phát hiện và định lượng virus viêm gan B (HBV), dựa trên sự kết hợp giữa hạt nano vàng, hiện tượng quang học nano và các mô hình học máy.

Cũng tại chương trình, các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, người tham dự đã trao đổi, đặt ra các vấn đề, câu hỏi thảo luận, phân tích, chia sẻ chung quanh những nội dung được các diễn giả trình bày.

Theo Ban Tổ chức, bài giảng đại chúng “AI với Vật lý” không chỉ mang đến những kiến thức cập nhật về AI và các hướng ứng dụng trong lĩnh vực vật lý, mà còn mở ra những góc nhìn mới về sự thay đổi của hoạt động nghiên cứu khoa học trong kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Chương trình góp phần quan trọng thúc đẩy trao đổi học thuật, tăng cường kết nối giữa các lĩnh vực khoa học và lan tỏa tri thức đến với công chúng.