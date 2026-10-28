Chia sẻ sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại cơ sở.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Nội dung thảo luận tập trung vào phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng kinh tế, ứng dụng chuyển đổi số; thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an” gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò người có uy tín, lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng đoàn kết, bình yên, thực hiện nếp sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề cập đến các giải pháp tạo dựng môi trường sống an toàn, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Hội với các ngành, địa phương trong triển khai các hoạt động phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán của từng địa bàn.

Bà Hà Thị Dung - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỏ Vàng chia sẻ sáng kiến đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp phụ nữ dân tộc thiểu số tại cơ sở.

Thông qua giao lưu, các cán bộ, hội viên có thêm cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động Hội. Đây cũng là dịp để nhận diện những mô hình thiết thực, có khả năng áp dụng và nhân rộng, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động phụ nữ ở cơ sở.

Hội nghị là dịp để các cấp Hội chia sẻ sáng kiến, nhân rộng mô hình hiệu quả trong công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tổng hợp, lựa chọn những sáng kiến, mô hình hiệu quả để nghiên cứu, giới thiệu và nhân rộng trong hệ thống Hội. Qua đó, phát huy vai trò, tiềm năng của phụ nữ dân tộc, tôn giáo trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, thúc đẩy bình đẳng, bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.