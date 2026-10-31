Chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp trong Diễn đàn Trà Quốc tế tại Thái Nguyên

Các chuyên gia, diễn giả quốc tế chia sẻ nhiều kinh nghiệm phát triển ngành trà tại Diễn đàn.

Dự Diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế.

Đại biểu dự Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Loan nhấn mạnh Diễn đàn hướng tới 4 mục tiêu trọng tâm: Quảng bá tiềm năng, giá trị đặc sắc, nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên và ngành chè Việt Nam; mở rộng kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ; thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư vào chế biến sâu, logistics, thương mại điện tử và du lịch trà; hình thành các mối quan hệ hợp tác thực chất, liên kết chuỗi giá trị thông qua những thỏa thuận về tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao công nghệ và đầu tư.

Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm sản xuất, chế biến, văn hóa và kinh tế trà uy tín của Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi về chính sách, môi trường đầu tư và hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với pháp luật Việt Nam và quốc tế; đồng thời luôn rộng mở chào đón các nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp quốc tế đến hợp tác, chia sẻ tri thức và cùng phát triển.

Tại Diễn đàn, các diễn giả quốc tế chia sẻ nhiều kinh nghiệm phát triển ngành trà từ những quốc gia có truyền thống sản xuất, tiêu thụ trà lâu đời như Nhật Bản, Trung Quốc...

Đại diện các doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác tại Diễn đàn.

Một trong những điểm nhấn là phần trình diễn Bản đồ số hóa hệ sinh thái trà Thái Nguyên. Việc số hóa thông tin được kỳ vọng tạo thêm kênh quảng bá, kết nối các cơ sở sản xuất, kinh doanh với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư; đồng thời mở rộng không gian phát triển ngành trà sang các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và ẩm thực.

Tại phiên tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ yêu cầu liên kết các khâu trong chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các ý kiến cũng nhấn mạnh việc gắn phát triển kinh tế trà với lợi ích của người trồng chè và cộng đồng.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác. Nội dung tập trung vào đầu tư dây chuyền sản xuất, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng chuỗi liên kết bao tiêu nguyên liệu; phát triển ứng dụng trà trong ẩm thực, nhà hàng, khách sạn; hợp tác sản xuất, xây dựng thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối và xuất khẩu trà sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Bắc Mỹ...

Các đại biểu trải nghiệm tại không gian thưởng trà của Diễn đàn.

Thông qua Diễn đàn, Thái Nguyên kỳ vọng mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút thêm nguồn lực đầu tư, thúc đẩy đổi mới công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ từ trà.

Đây cũng là cơ hội để tỉnh phát huy lợi thế về vùng nguyên liệu, văn hóa và thương hiệu, chuyển hóa thành giá trị kinh tế, từng bước xây dựng hệ sinh thái kinh tế trà hiện đại, bền vững, nâng cao vị thế trà Thái Nguyên và trà Việt Nam trên thị trường quốc tế.