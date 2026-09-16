Chia sẻ mô hình doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, chăm lo tốt cho người lao động

Dự buổi làm việc có đồng chí Khotamine Phongyalac - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn; đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Kinh Đô.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NA.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Kinh Đô giới thiệu khái quát quá trình hình thành, phát triển cũng như những kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội của doanh nghiệp.

Công ty TNHH MTV Kinh Đô được thành lập ngày 12-3-1993, là doanh nghiệp hạng II, trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh, cho thuê bất động sản; dịch vụ tòa nhà văn phòng; dịch vụ lưu trú, khách sạn và dịch vụ vận tải.

Hiện Công ty có 6 địa điểm kinh doanh tại nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có một khách sạn 2 sao với 49 phòng nghỉ; các tòa nhà văn phòng hạng A, B và nhiều sàn thương mại. Từ nguồn cơ sở vật chất được giao, cùng với việc chủ động đầu tư, phát triển tại các địa điểm kinh doanh, Công ty từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm nâng cao phúc lợi, giữ việc làm ổn định, gắn bó với đơn vi cho 60 người lao động - đoàn viên Công đoàn, đồng thời thông qua hợp tác kinh doanh tạo thêm việc làm cho hàng trăm lao động khác. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần giúp công ty duy trì đội ngũ lao động ổn định, chất lượng cao trong quá trình xây dựng và phát triển.

Qua 33 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH MTV Kinh Đô duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với cấp trên và đóng góp tích cực cho các hoạt động của tổ chức Công đoàn. Điểm đáng chú ý là hiệu quả hoạt động của Công ty không chỉ thể hiện ở kết quả kinh doanh mà còn được chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ tổ chức Công đoàn. Hằng năm, doanh nghiệp nộp lợi nhuận về Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội từ 12-14 tỷ đồng, góp phần tạo nguồn lực phục vụ các hoạt động xã hội, phong trào Công đoàn và chăm lo đoàn viên, người lao động.

Với những thành tích đạt được, Công ty TNHH MTV Kinh Đô đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Khotamine Phongyalac bày tỏ ấn tượng trước những kết quả Công ty TNHH MTV Kinh Đô đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển. Đồng chí đánh giá cao mô hình hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là việc vừa bảo đảm hiệu quả kinh doanh, vừa tạo việc làm ổn định cho người lao động và đóng góp nguồn lực cho hoạt động Công đoàn. Đây là mô hình có ý nghĩa tham khảo trong phát triển đoàn viên, chăm lo người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.