Chia sẻ kinh nghiệm xử lý các vụ án tranh chấp sở hữu trí tuệ

Quang cảnh buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

UNIFAB (Union des Fabricants) được thành lập từ năm 1872, quy tụ hơn 200 doanh nghiệp và liên đoàn nghề nghiệp từ nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy bảo hộ sở hữu trí tuệ toàn cầu và đấu tranh chống hàng giả. Đây là tổ chức có tầm ảnh hưởng toàn cầu, đã cùng tham gia soạn thảo Công ước Paris đầu tiên về sở hữu công nghiệp.

Theo Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội là Tòa án cấp khu vực duy nhất ở phía Bắc được giao thẩm quyền chuyên biệt để giải quyết các vụ án Dân sự và Hành chính về Sở hữu trí tuệ thuộc địa bàn 20 tỉnh, thành phố phía Bắc. Đây là bước tiến về mặt thẩm quyền xét xử, nhằm tập trung hóa nguồn lực, đưa các vụ tranh chấp phức tạp về sở hữu trí tuệ về các Tòa chuyên trách, đảm bảo phán quyết có tính nhất quán và chuyên sâu.

Ông Regis Messali, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả của Pháp (UNIFAB) tại buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Tại cuộc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, 2 bên đã thảo luận về các nội dung bồi thường thiệt hại, chi phí luật sư và vấn nạn hàng nhái; đề xuất các phương án hợp tác, đào tạo chiến lược trong tương lai, thúc đẩy công tác giải quyết các vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ được nhanh chóng, hiệu lực.

Theo Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực 2 – Hà Nội Đinh Thị Kiều My, về nội dung đánh giá mức bồi thường thiệt hại và xử lý chi phí luật sư, pháp luật tố tụng Việt Nam quy định nguyên tắc tối cao là bồi thường thiệt hại thực tế. Nguyên đơn có nghĩa vụ chứng minh các tổn thất thực tế do hành vi xâm phạm gây ra, như sụt giảm doanh thu, lợi nhuận hoặc giá trị thương hiệu.

Bà Delphine Sarfati Sobreira, Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả của Pháp (UNIFAB) tại buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Về chi phí hợp lý để thuê luật sư, Tòa án hoàn toàn có thẩm quyền chấp nhận buộc bên vi phạm phải hoàn trả toàn bộ chi phí này cho chủ thể quyền sở hữu, nếu như chủ sở hữu cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Phó Chánh án cũng đánh giá, hiện nay đang xuất hiện cảnh báo vấn nạn hàng giả được ngụy trang dưới danh nghĩa "bản dupe" (viết tắt của từ tiếng Anh duplicate) là sản phẩm thay thế có thiết kế, màu sắc hoặc chất lượng gần giống với hàng cao cấp (hàng "real"), nhưng được bán với giá rẻ hơn. Đây cũng là bài toán mà Tòa án đang nghiên cứu rất kỹ dưới góc độ hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp và cạnh tranh không lành mạnh.

Các chuyên gia chống hàng giả của Pháp chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo, cán bộ, thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 2 – thành phố Hà Nội.

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Delphine Sarfati Sobreira, Chủ tịch UNIFAB đánh giá việc Việt Nam đã thành lập một Tòa án chuyên biệt để giải quyết các vụ việc liên quan đến sở hữu trí tuệ là một điều rất tốt và đây cũng sẽ là một ví dụ tích cực cho các quốc gia khác. Bởi theo bà, trong công cuộc phòng chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chống tình trạng sản xuất buôn bán hàng giả hàng nhái, thì việc có một Tòa chuyên biệt sẽ giúp cho quy trình xử lý nhanh hơn và kết quả sẽ mang tính trọng tâm nhiều hơn.

Thảo luận về việc hợp tác lâu dài, ông Régis Messali, Phó Chủ tịch UNIFAB cho biết hiện tại ở châu Âu đang thực hiện dự án IPP. Trong dự án này, các quốc gia châu Âu chia sẻ thông tin liên quan đến vấn đề phòng chống vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái. Ông Régis Messali đánh giá đây sẽ là một kênh tiếp cận hiệu quả trong công tác giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ. Ông bày tỏ mong muốn Tòa án ở Việt Nam thường xuyên giữ mối liên hệ với Hiệp hội để có thể chia sẻ nhiều thông tin hữu ích hơn nữa.

Để thúc đẩy hợp tác hơn nữa, hai bên thống nhất hỗ trợ thiết lập đầu mối liên hệ để cung cấp các cẩm nang kỹ thuật, tài liệu cập nhật mới nhất về các dấu hiệu bảo mật đặc trưng để phân biệt hàng thật – hàng giả. Đồng thời, UNIFAB phối hợp với các cơ quan hữu quan tư vấn, thiết kế các chương trình tập huấn chuyên sâu về các án lệ sở hữu trí tuệ mẫu đã được xét xử thành công tại Tòa án Pháp và châu Âu…