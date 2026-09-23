Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống chính trị với Đoàn cán bộ Lào

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái nhấn mạnh, chuyến nghiên cứu, trao đổi thực tế của Đoàn là hoạt động thiết thực, góp phần tiếp tục bồi đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Trong những năm qua, Tây Ninh đã duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu và hợp tác với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Khăm Muộn, Lào. Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái khẳng định, Tây Ninh luôn trân trọng và xác định việc gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào vừa là tình cảm sâu sắc, vừa là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với Tây Ninh, đây là dịp để địa phương giới thiệu khái quát những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, quản lý, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển của tỉnh. Địa phương đồng thời mong muốn tiếp tục học hỏi những kinh nghiệm quý báu của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và củng cố hệ thống chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Khăm-phăn Bun-pha-khôm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào, Trưởng Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh; đồng thời cảm ơn Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo điều kiện để Đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Đồng chí Khăm-phăn Bun-pha-khôm bày tỏ ấn tượng trước những kết quả phát triển của Tây Ninh sau hợp nhất của tỉnh Tây Ninh, đồng thời đánh giá cao những kinh nghiệm của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Đặc biệt, mặc dù không có đường biên giới trực tiếp với Lào, Tây Ninh đã chủ động thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với một số địa phương của Lào. Đây là cơ sở quan trọng để tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Đồng chí Khăm-phăn Bun-pha-khôm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng Đoàn Khăm-phăn Bun-pha-khôm cho biết, thông qua chuyến nghiên cứu thực tế tại Tây Ninh, các thành viên trong Đoàn mong muốn tìm hiểu sâu hơn những kinh nghiệm của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy, xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; từ đó nghiên cứu, vận dụng phù hợp vào thực tiễn tại các địa phương của Lào.

Đồng chí trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa; đồng thời chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gồm 37 đồng chí tham gia chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam. Chương trình tập trung vào các nội dung về xây dựng Nhà nước pháp quyền, công tác lập pháp, tư pháp và quốc phòng, an ninh; gắn nghiên cứu lý luận với khảo sát thực tiễn tại một số cơ quan, địa phương.

Theo đồng chí Lê Hải Bình, chuyến nghiên cứu thực tế tại Tây Ninh giúp các thành viên trong Đoàn có thêm góc nhìn trực tiếp về những nỗ lực, sáng kiến và kinh nghiệm của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; sắp xếp, hợp nhất địa phương và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; cũng như những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác lập pháp và phòng, chống tham nhũng ở cấp địa phương.

Quang cảnh buổi toạ đàm.

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu Tây Ninh chia sẻ không chỉ những kết quả, mô hình, cách làm hiệu quả mà cả những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó, chương trình nghiên cứu, trao đổi giữa hai bên đạt hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ hai nước cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường tình cảm gắn bó, tin cậy và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đài Thy đã thông báo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Tây Ninh 9 tháng của năm 2026.

Các đại biểu hai bên cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, quản lý đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng; công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp xã.

Qua chương trình nghiên cứu, trao đổi thực tế tại Tây Ninh, Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có thêm những thông tin, kinh nghiệm thực tiễn phục vụ nghiên cứu, vận dụng phù hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Lào; đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa cán bộ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước./.