Chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời

TS.BS Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hạnh Dung

Phát biểu tại hội thảo, TS.BS Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em cho biết: Những năm đầu đời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của mỗi trẻ em, là giai đoạn nền tảng hình thành thể chất, trí tuệ, tình cảm, nhân cách và các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Vì vậy, công tác chăm sóc trẻ em cần được thực hiện toàn diện, liên tục, có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, ngành y tế, giáo dục và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Đáng chú ý, ngày 23-10-2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2033/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển trẻ em giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược xác định trẻ em là trung tâm của chiến lược phát triển đất nước; bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em là trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Theo chiến lược, đến năm 2030, trẻ em được bảo đảm sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, hạnh phúc; được tiếp cận công bằng các dịch vụ chất lượng về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và phát triển toàn diện. Tầm nhìn đến năm 2045, mọi trẻ em Việt Nam được bảo đảm đầy đủ các quyền, có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống và năng lực sáng tạo.

TS.BS Trần Đăng Khoa nhấn mạnh: Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, cần chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em; tăng cường dinh dưỡng, đặc biệt trong 1 ngàn ngày đầu đời; đẩy mạnh sàng lọc trước sinh, sơ sinh, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các bệnh tật, khuyết tật, rối loạn phát triển. Đồng thời, cần phát triển các mô hình hỗ trợ cha mẹ, người chăm sóc trẻ về kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con; kết nối các dịch vụ y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em và trợ giúp xã hội, bảo đảm trẻ được chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Các đại biểu đến từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam tham dự hội thảo. Ảnh: Hạnh Dung

Tại hội thảo, đại diện các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau và An Giang đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm và những kết quả bước đầu trong tổ chức các mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại địa phương.

Các tham luận tập trung vào việc xây dựng mô hình chăm sóc trẻ tại gia đình và cộng đồng; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ y tế, giáo dục và cán bộ làm công tác trẻ em tại cơ sở; tăng cường phối hợp liên ngành trong tư vấn, hỗ trợ và kết nối các dịch vụ chăm sóc trẻ. Qua đó, góp phần nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm có thể vận dụng, nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.