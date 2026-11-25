Các đại biểu dự hội nghị.

Đây là cuộc vận động được phát động tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan phát biểu khai mạc.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh khẳng định, thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí của cuộc vận động, gồm: “Không nghèo; không bạo lực; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; không lãng phí; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; sạch nhà; sạch bếp; sạch ngõ; an toàn; an tâm; an sinh".

Nổi bật là các cấp Hội đang quản lý, hỗ trợ nguồn vốn vay cho hơn 169.000 hội viên, phụ nữ với tổng dư nợ trên 13.789 tỷ đồng; duy trì hơn 2.100 mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”...

Trong năm 2026, toàn tỉnh đã vận động trồng hơn 321.000 cây xanh, hỗ trợ hơn 13.400 hộ gia đình đạt 11 tiêu chí của Cuộc vận động. Đến nay, toàn tỉnh có gần 600.000 hộ đạt 11 tiêu chí.

Đại diện gia đình tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm

Phần giao lưu chia sẻ hiểu biết kiến thức về thực hiện cuộc vận động qua các hình ảnh.

Để lan toả cách làm hay, tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, giữ gìn nền nếp, gia phong, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh cho các thành viên. Những gia đình tiêu biểu được biểu dương là những tấm gương giàu nghị lực, trách nhiệm, biết vun đắp tổ ấm và tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Hội nghị nhằm lan tỏa những cách làm hay, kinh nghiệm thiết thực và nhân rộng các điển hình, góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên trong xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.