Chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn trong công tác hòa giải ở cơ sở

Quang cảnh buổi tọa đàm - Ảnh: K.H

Từ thực tiễn công tác hòa giải tại địa phương, các đại biểu tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các mâu thuẫn phát sinh, đồng thời chia sẻ những cách làm phù hợp, hiệu quả tại cơ sở.

Trong đó, việc chủ động phòng ngừa mâu thuẫn, xây dựng đời sống văn hóa và phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng được xác định là những yếu tố quan trọng để công tác hòa giải đạt hiệu quả. Cùng với đó là vai trò của chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vận động, thuyết phục các bên tìm tiếng nói chung.

Các đại biểu tham dự tọa đàm - Ảnh: K.H

Thực tiễn hòa giải các vụ việc liên quan đến đất đai cũng được trao đổi, nhất là cách xử lý những vụ việc phức tạp, nâng cao tỉ lệ hòa giải thành và hạn chế phát sinh tranh chấp kéo dài.

Qua đó, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm củng cố tổ hòa giải, nâng cao kỹ năng của hòa giải viên, đồng thời làm rõ vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác này.

Những kinh nghiệm được chia sẻ tại buổi tọa đàm là cơ sở để các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng hòa giải, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư.