Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cà-phê bền vững cho các nước ASEAN

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh trao chứng nhận và ảnh lưu niệm cho các học viên tham gia lớp tập huấn. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lớp tập huấn có sự tham gia của 20 học viên đến từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Viện đào tạo nông nghiệp, Hiệp hội Nông dân, Cục Khuyến nông, cán bộ khuyến nông và người sản xuất cà-phê tiêu biểu đến từ 7 quốc gia trong khu vực, gồm: Lào, Malaysia, Philippines, Timor-Leste, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam.

Phát biểu bế giảng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh nhấn mạnh, qua những chia sẻ về thực trạng sản xuất cà-phê tại các nước ASEAN, chúng ta có thêm cơ hội hiểu rõ hơn về điều kiện sản xuất, những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, thách thức và định hướng phát triển của ngành cà-phê ở mỗi quốc gia. Chính sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác, phương thức tổ chức sản xuất và thị trường đã làm cho các trao đổi trong lớp học trở nên phong phú, thực tế và có giá trị tham khảo cao.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh nhấn mạnh, chính sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác, phương thức tổ chức sản xuất và thị trường đã làm cho các trao đổi trong lớp học trở nên phong phú, thực tế và có giá trị tham khảo cao. (Ảnh: BẢO VĂN)

Khi chúng ta cùng chia sẻ những mô hình đã làm tốt, thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, thách thức, thì kinh nghiệm của một quốc gia có thể trở thành gợi ý hữu ích cho một quốc gia khác, đó chính là một trong những giá trị thiết thực và bền vững nhất của hợp tác trong cộng đồng ASEAN.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh kỳ vọng, qua lớp tập huấn, các học viên mang về không chỉ là tài liệu và kiến thức chuyên môn, mà còn những ý tưởng mới, những kinh nghiệm mới, những mối quan hệ mới và những cơ hội hợp tác mới.

Học viên tham gia lớp tập huấn. (Ảnh: BẢO VĂN)

Khóa tập huấn được thiết kế khoa học, kết hợp hài hòa giữa lý thuyết, thực tế mô hình và thảo luận chuyên sâu. Trong 3 ngày diễn ra, các học viên được các chuyên gia, nhà quản lý truyền đạt kỹ thuật lựa chọn giống và canh tác cà-phê bền vững, nhận biết và quản lý tổng hợp sâu bệnh hại trên cây cà-phê, tổ chức sản xuất và liên kết thị trường. Đại diện học viên thông tin về tình hình sản xuất và thách thức trong sản xuất cà-phê của mỗi quốc gia trong khu vực.

Thay mặt các học viên đến từ các nước ASEAN tham gia tập huấn, ông Tanawat Sae Lin, Mạng lưới doanh nghiệp cộng đồng nông dân chế biến cà-phê robusta Chumphon và Mạng lưới trung tâm học tập về cà-phê robusta chất lượng toàn diện Chumphon (Thái Lan), chia sẻ: Ba ngày qua là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ, chương trình được tổ chức chu đáo, kết hợp hài hòa giữa các bài học bổ ích trên lớp và những chuyến tham quan thực tế thiết thực.

Ông Tanawat Sae Lin cho rằng, những kiến thức và kinh nghiệm thu được từ chương trình sẽ giúp học viên góp phần cải thiện ngành cà-phê tại đất nước mình, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững trong toàn khu vực ASEAN. (Ảnh: BẢO VĂN)

Ông cho rằng, các học viên đã học hỏi được nhiều kiến thức về kỹ thuật sản xuất cà-phê bền vững, công tác quản lý cũng như kết nối thị trường. Những kiến thức và kinh nghiệm thu được từ chương trình sẽ giúp học viên góp phần cải thiện ngành cà-phê tại đất nước mình, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững trong toàn khu vực ASEAN.

Học viên nghe diễn giải về canh tác hữu cơ tại trang trại cà-phê sạch Song Vũ, phường Xuân Trường, Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Ông Tanawat Sae Lin nhấn mạnh, cùng với những kiến thức chuyên môn, ông thực sự trân trọng tình hữu nghị và sự gắn kết ấm áp giữa tất cả các học viên, đồng thời hy vọng, những mối quan hệ và tình bạn được hình thành tại khóa học tiếp tục được duy trì, góp phần tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa các nước ASEAN trong thời gian tới.

Các học viên trao đổi về quy trình chăm sóc cà-phê sạch sau khi thực tế tại trang trại cà-phê sạch Song Vũ. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trong khuôn khổ chương trình, các học viên tham quan mô hình sản xuất và thực hành kỹ thuật ghép cà-phê, nhận biết sâu bệnh hại trên cây cà-phê tại trang trại cà-phê sạch Song Vũ ở phường Xuân Trường, Đà Lạt.

Tại đây, các học viên đã được trao đổi trực tiếp về quy trình chăm sóc cà-phê sạch, giúp có thêm kiến thức để vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tiễn của quốc gia mình.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh và các học viên tham gia lớp tập huấn. (Ảnh: BẢO VĂN)

Khóa tập huấn “Sản xuất cà-phê bền vững cho các nước ASEAN” góp phần xây dựng một cộng đồng sản xuất cà-phê khu vực ngày càng xanh hơn, hiệu quả hơn, trách nhiệm hơn với sinh kế nông dân và môi trường sinh thái.