Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu khai mạc Diễn đàn. (ẢNH: HÀ LINH).

Hợp tác quốc tế góp phần triển khai thành công chương trình điện hạt nhân

Diễn ra trong hai ngày 25 và 16/11, diễn đàn tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm trong quá trình triển khai chương trình điện hạt nhân tại ASEAN, bao gồm phát triển hệ sinh thái công nghiệp hạt nhân, xây dựng khuôn khổ pháp lý, lựa chọn công nghệ lò phản ứng công suất lớn và lò phản ứng mô đun nhỏ (SMR), cơ chế tài chính và đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy sự chấp nhận của công chúng đối với điện hạt nhân.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, áp lực bảo đảm an ninh năng lượng và yêu cầu cấp thiết phải ứng phó với biến đổi khí hậu. Những thách thức này đòi hỏi các quốc gia phải xây dựng hệ thống năng lượng không chỉ sạch hơn mà còn ổn định, tin cậy và có khả năng chống chịu cao. Trong bối cảnh đó, điện hạt nhân ngày càng được nhìn nhận là một thành phần quan trọng của quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Điện hạt nhân có thể bổ trợ cho năng lượng tái tạo, tăng cường tính ổn định của hệ thống điện và hỗ trợ phát triển kinh tế dài hạn.

Bên cạnh đó, những tiến bộ trong khoa học và công nghệ hạt nhân đang mở ra nhiều cơ hội mới. Các thiết kế lò phản ứng mới, trong đó có lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), mang lại tiềm năng nâng cao tính linh hoạt, mức độ an toàn và mở rộng khả năng triển khai.

Diễn đàn tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm trong quá trình triển khai chương trình điện hạt nhân tại ASEAN. (ẢNH: HÀ LINH).

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho rằng, Việt Nam đã tái khẳng định cam kết phát triển điện hạt nhân như một lựa chọn chiến lược lâu dài và đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, gồm hai nhà máy điện hạt nhân. Các dự án này sẽ góp phần đa dạng hóa cơ cấu năng lượng quốc gia, củng cố an ninh năng lượng, hỗ trợ thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đồng thời đặt nền móng cho chương trình điện hạt nhân quốc gia.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định nhấn mạnh cam kết quốc gia là điều kiện thiết yếu trong phát triển điện hạt nhân, nhưng tự thân cam kết đó chưa thể bảo đảm việc triển khai thành công một chương trình điện hạt nhân. Quan hệ đối tác quốc tế mạnh mẽ và tin cậy cũng có vai trò hết sức quan trọng. Các quốc gia bắt đầu triển khai chương trình điện hạt nhân cần được tiếp cận các công nghệ đã được kiểm chứng và kinh nghiệm quốc tế, cùng với đội ngũ chuyên gia có năng lực và các chương trình đào tạo hiệu quả. Việc triển khai thành công cũng đòi hỏi chuỗi cung ứng tin cậy, năng lực quản lý dự án vững mạnh và quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp công nghệ, tổ chức vận hành giàu kinh nghiệm và các tổ chức nghiên cứu. Song song với đó, các cơ quan pháp quy cần duy trì hợp tác với những cơ quan pháp quy quốc tế có kinh nghiệm, đồng thời bảo đảm tính độc lập trong thực thi chức năng.

Chính vì vậy, Diễn đàn Thương mại hạt nhân châu Á đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà cung cấp công nghệ, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu. Diễn đàn tạo cơ hội để các bên trao đổi kinh nghiệm, xác định những lợi ích chung, thúc đẩy quan hệ đối tác kinh doanh và tìm kiếm các phương thức hợp tác cụ thể.

Tại diễn đàn, một số diễn giả đến từ các nước Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore đã chia sẻ định hướng, kinh nghiệm phát triển điện hạt nhân, nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị về pháp quy, nhân lực.

Chia sẻ chương trình điện hạt nhân của Việt Nam, Tiến sĩ Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết, song song với các nhà máy điện hạt nhân công suất lớn đang triển khai, lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai của Việt Nam. "Theo định hướng của Chính phủ, chúng tôi cần nghiên cứu và phát triển SMR tại Việt Nam. Một phương án là hợp tác với đối tác nước ngoài về thiết kế; một phương án khác là phát triển công nghệ SMR của riêng mình”, Tiến sĩ Trần Chí Thành cho biết.

Tiến sĩ Trần Chí Thành Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn. (ẢNH: HÀ LINH).

Tiến sĩ Trần Chí Thành cũng cho rằng, Việt Nam hiện cần rất nhiều nhân lực cho công tác quản lý dự án, vận hành và làm việc tại nhà máy điện hạt nhân. Trước đây, Việt Nam đã cử khoảng 400 sinh viên ra nước ngoài học tập. Tuy nhiên, sau khi trở về, nhiều người đã ổn định công việc trong các lĩnh vực khác. Vì thế, việc thu hút họ quay lại lĩnh vực điện hạt nhân là rất khó.

Để giải quyết bài toán nhân lực lĩnh vực năng lượng nguyên tử, Việt Nam cần thành lập khoa kỹ thuật hạt nhân tại hai trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam, đồng thời, cần phải có chương trình đào tạo đội ngũ giảng viên cho hai khoa này. Nhu cầu nhân lực còn bao gồm đội ngũ làm việc cho cơ quan pháp quy và hệ thống quản lý nhà nước. Dự án điện hạt nhân liên quan đến nhiều bộ, ngành và tổ chức tại Việt Nam, vì thế, các cơ quan này cũng cần những người am hiểu về điện hạt nhân để thực hiện nhiệm vụ của mình. Một nhu cầu khác là nhân lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng, bao gồm nhân lực phục vụ lò phản ứng nghiên cứu mới tại Đồng Nai. Trong đó, riêng dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân, dự kiến cần khoảng 400 cán bộ nghiên cứu làm việc tại trung tâm này.

Nhấn mạnh vai trò then chốt của cơ quan pháp quy hạt nhân

Tại diễn đàn, đại diện các nước nhấn mạnh vai trò then chốt của cơ quan pháp quy hạt nhân trong việc bảo đảm chương trình điện hạt nhân được triển khai an toàn, an ninh và bền vững. Theo đó, cơ quan pháp quy hạt nhân phải có tính độc lập, đủ thẩm quyền, nguồn lực và năng lực chuyên môn để thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước trong toàn bộ vòng đời nhà máy điện hạt nhân.

Kinh nghiệm từ một số nước như Philippines, Malaysia và Thái Lan cho thấy việc xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thiết lập cơ chế phối hợp giữa cơ quan pháp quy hạt nhân, các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật và chủ đầu tư, tổ chức vận hành cần được tiến hành sớm, song song với quá trình chuẩn bị chương trình điện hạt nhân.

Các diễn giả chia sẻ về vai trò then chốt của cơ quan pháp quy hạt nhân. (ẢNH: HÀ LINH).

Các diễn giả cũng đề xuất tăng cường hợp tác trong ASEAN thông qua chia sẻ chuyên gia, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp đào tạo và phối hợp ứng phó sự cố xuyên biên giới. Đối với Việt Nam, yêu cầu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tái khởi động các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Linh, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân ( Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết Cục đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực của cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia, trong đó chú trọng rà soát, đánh giá năng lực hiện có của đội ngũ cán bộ, chuyên gia để xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thẩm định, thanh tra, giám sát an toàn trong toàn bộ vòng đời nhà máy điện hạt nhân.

Cùng với đó, Cục tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa cơ quan pháp quy, chủ đầu tư, tổ chức vận hành và các cơ quan liên quan. Đặc biệt, Cục đang thúc đẩy triển khai các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về tăng cường năng lực cơ quan pháp quy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, qua đó không chỉ nâng cao năng lực cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân mà còn hỗ trợ phát triển đồng bộ năng lực của các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật và các chủ thể tham gia chương trình điện hạt nhân.

Một vấn đề được các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh là cơ quan pháp quy hạt nhân không chỉ cần được trang bị kiến thức về thiết kế và công nghệ lò phản ứng mà còn phải phát triển năng lực phân tích, đánh giá độc lập và xác minh các thông tin, luận cứ kỹ thuật do chủ đầu tư, nhà cung cấp công nghệ và tổ chức tư vấn cung cấp. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm các quyết định pháp quy được đưa ra trên cơ sở khoa học, khách quan và có đủ căn cứ kỹ thuật.

Liên quan đến việc lựa chọn công nghệ, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Linh cho rằng việc lựa chọn công nghệ cần bảo đảm phù hợp với khuôn khổ pháp luật quốc gia, đồng thời phù hợp với quy phạm, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật của quốc gia xuất khẩu công nghệ, trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn an ninh củaCơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng như thông lệ quốc tế.

Ông James Wilson Voss, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc khu vực ASEAN Công ty EXCEL Services Corporation - công ty chuyên về tư vấn kỹ thuật và pháp quy hạt nhân, cho rằng, cơ quan pháp quy hạt nhân là tổ chức quan trọng nhất trong chương trình điện hạt nhân của một quốc gia. Cơ quan này đặt ra các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng. Đối với Việt Nam, quan pháp quy hạt nhân cầnkiện toàn tổ chức, mở rộng đội ngũ và có nhân lực được đào tạo bài bản, có kỹ năng chuyên môn cao ở nhiều cấp. Cơ quan này phải có khả năng thực hiện vai trò của một cơ quan pháp quy độc lập. Đây là yếu tố cốt lõi đối với chiến lược và mục tiêu phát triển điện hạt nhân của Việt Nam. Cơ quan pháp quy cần đi trước đơn vị phát triển dự án. Nếu không, đơn vị phát triển dự án sẽ không biết rõ phải tuân thủ những tiêu chuẩn nào. Vì vậy, ngay từ bây giờ, cơ quan pháp quy phải chủ động nắm bắt và chuẩn bị các yêu cầu quản lý, đi trước quá trình triển khai của các chủ đầu tư.