Ngày 27/11, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế tiềm năng di sản địa chất và triển vọng xây dựng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Phú Yên.

Tham dự hội thảo có hơn 100 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Lâm Đồng.

Các đại biểu đã thảo luận những vấn đề liên quan đến việc xác lập vững chắc luận cứ khoa học về di sản địa chất ở Công viên địa chất Phú Yên; kinh nghiệm về xây dựng, quản lý, bảo tồn công viên địa chất; nhận diện các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa và đa dạng sinh học trong vùng Công viên địa chất Phú Yên; đánh giá tiềm năng di sản có ý nghĩa quốc tế và định hướng xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Phú Yên…

Tiến sĩ Đỗ Quý Mạnh (Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ, tỉnh Đắk Lắk có đầm Ô Loan là hệ sinh thái đầm phá ven biển có giá trị quan trọng về đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản, cảnh quan và sinh kế cộng đồng. Tuy nhiên, việc phục hồi rừng ngập mặn tại đây gặp nhiều khó khăn do biến động cửa đầm, chế độ thủy động lực, đặc điểm địa hình, thể nền, độ mặn và tác động của hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Di tích Quốc gia Danh lam thắng cảnh Mũi Đại Lãnh (xã Hòa Xuân) nằm trong khu vực Công viên địa chất Phú Yên. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Ông Đỗ Quý Mạnh đề xuất các giải pháp phục hồi rừng ngập mặn đầm Ô Loan theo nguyên tắc “thủy lợi hỗ trợ trước, lâm sinh thực hiện sau” với sáu nhóm biện pháp kỹ thuật, từ phục hồi thủy văn, giảm sóng - gây bồi, cải tạo thể nền đến lựa chọn loài, trồng hỗn giao gắn với kết nối sinh cảnh và quan trắc - quản lý thích ứng. Qua đây, góp phần định hướng phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn bền vững giá trị di sản đầm Ô Loan trong không gian Công viên địa chất Phú Yên, hướng tới danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Theo Nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Nguyễn Danh Hạnh (tỉnh Đắk Lắk), trong không gian Công viên địa chất Phú Yên có hệ thống 5 di tích văn hóa Champa tiêu biểu, gồm: tháp Nhạn, thành Hồ, núi Bà (nơi phát hiện Bảo vật quốc gia phù điêu Kala), bia Chợ Dinh và bia Hòa Thạnh. Qua khảo tả kiến trúc, hiện vật và văn bia, ông Nguyễn Danh Hạnh khẳng định sự đa dạng về loại hình (đền tháp, thành quách, bi ký) và sự phát triển liên tục của văn hóa Champa từ thế kỷ IV đến thế kỷ XVI dọc lưu vực sông Đà Rằng theo trục cảng thị - kinh thành - thánh địa. Đây là nguồn tài nguyên di sản có giá trị đặc biệt để khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo các tiêu chí của công viên địa chất.

Khu vực biển Hòn Yến (xã Ô Loan) có cảnh quan, địa chất cần bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Trung Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế về việc xây dựng, quản lý, bảo tồn công viên địa chất toàn cầu. Nhiều đại biểu cũng đặt ra các vấn đề về xác định không gian vùng lõi cũng như vùng mở của công viên địa chất để có giải pháp bảo vệ các giá trị di sản; mối liên kết giữa địa chất và đa dạng sinh học, văn hóa tại công viên địa chất Phú Yên; những tác động của công viên địa chất toàn cầu đối với sinh kế cộng đồng…

Ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Công viên địa chất Phú Yên là tài sản quý giá, hội tụ nhiều giá trị địa chất, thiên nhiên và văn hóa tầm vóc quốc tế. Việc xây dựng hồ sơ đề cử Công viên địa chất toàn cầu UNESCO là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và những luận cứ khoa học khách quan, đáp ứng các tiêu chí khắt khe. Danh hiệu này không phải là đích đến cuối cùng, mà là động lực để địa phương thực hiện tốt hơn trách nhiệm bảo tồn di sản, phát huy bản sắc văn hóa và kiến tạo những giá trị phát triển bền vững cho cộng đồng và các thế hệ tương lai.

Được thành lập năm 2024, Công viên địa chất Phú Yên có tổng diện tích đất liền gần 2.000 km² và diện tích mặt nước nội thủy khoảng 1.000 km²; thuộc địa giới hành chính của 22 xã, phường phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây có sự giao thoa giữa núi và biển, giữa lục địa và đại dương, tạo nên hệ thống vũng, vịnh, đảo ven bờ, gành đá, bãi biển, rạn san hô cùng nhiều di tích lịch sử - văn hóa giàu giá trị, phản ánh lịch sử cư trú, lao động và sáng tạo văn hóa của con người trên vùng đất này.