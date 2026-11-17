Hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong công tác làm báo hiện đại. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đoàn đại biểu Báo Pasaxon do Tổng Biên tập Syvanh Homsayadeth làm trưởng đoàn. Buổi hội đàm diễn ra trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác chuyên môn, ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại và chia sẻ kinh nghiệm thu hút thế hệ độc giả trẻ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định mối quan hệ giữa hai cơ quan báo Đảng là mối quan hệ hợp tác đặc biệt, gắn bó thủy chung được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Báo Nhân Dân luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ Báo Pasaxon để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà hai Đảng và hai Nhà nước giao phó.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Báo Nhân Dân và Đoàn đại biểu Báo Pasaxon. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chia sẻ về định hướng trong tương lai, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết Báo Nhân Dân đang triển khai lộ trình phát triển giai đoạn từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, với nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao là xây dựng hệ thống báo in và báo điện tử quy mô quốc gia.

Trình bày về kinh nghiệm đổi mới báo chí và duy trì vai trò của báo chí chính thống trong kỷ nguyên số, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh thách thức lớn hiện nay là sự bùng nổ thông tin, buộc báo chí phải không ngừng đổi mới hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng nội dung. Báo Nhân Dân xác định mở rộng các nội dung thu hút giới trẻ như văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ nhưng vẫn bảo đảm tính chuẩn mực, chính thống.

Đồng chí Lê Quốc Minh và đồng chí Syvanh Homsayadeth trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bên cạnh việc đẩy mạnh báo điện tử với lượng truy cập đạt từ 250.000 đến 500.000 lượt mỗi ngày, Báo Nhân Dân vẫn kiên trì duy trì phiên bản báo giấy ở mức phát hành khoảng 100.000 bản/ngày.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Syvanh Homsayadeth, Tổng Biên tập Báo Pasaxon trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả mà Báo Nhân Dân đã dành cho Báo Pasaxon thời gian qua, đặc biệt là việc hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật và trang Báo Pasaxon điện tử.

Nhờ có trang web hiện đại, Báo Pasaxon đã nâng cao năng lực xử lý tin bài nhanh chóng, kịp thời thông tin về các sự kiện quan trọng của đất nước Lào, thu hút lượng độc giả ngày càng đông đảo.

Đoàn đại biểu Báo Pasaxon tham quan Nhà truyền thống Báo Nhân Dân. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trên cơ sở đó, đồng chí Syvanh Homsayadeth mong muốn Báo Nhân Dân tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Báo Pasaxon trong thời gian tới, như hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp hệ thống công nghệ vận hành trang web; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên và cán bộ công nghệ thông tin.

Đáp lời đồng chí Tổng Biên tập Báo Pasaxon, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định Báo Nhân Dân sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Báo Pasaxon nâng cấp hệ thống CMS tích hợp các công cụ làm bài báo đa phương tiện hiện đại, cũng như hợp tác nâng cao bồi dưỡng kỹ năng làm báo hiện đại cho cán bộ, phóng viên của hai cơ quan báo chí.