Chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả tại cơ sở

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu trao đổi kinh nghiệm kiện toàn tổ chức sau sáp nhập, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Các mô hình điển hình được giới thiệu như: 3 an (an ninh, an toàn, an dân) gắn với Tổ Nhân dân tự quản; Thanh niên hỗ trợ người dân chuyển đổi số; Nuôi cá, nuôi lươn không bùn để nâng cao thu nhập; Kinh nghiệm vận động người dân làm đường, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Phùng Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Phước Tây đề nghị các địa phương nghiên cứu những mô hình được chia sẻ tại hội nghị, lựa chọn cách làm phù hợp để vận dụng tại cơ sở. Đồng thời, các địa phương tạo điều kiện để cán bộ giàu kinh nghiệm và cán bộ trẻ tăng cường phối hợp, phát huy thế mạnh của từng người.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số, phát triển sản xuất. Những mô hình hiệu quả cần được đánh giá, nhân rộng phù hợp với thực tế từng địa phương.