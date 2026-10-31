Chia sẻ kinh nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp phường Sơn Trà với Đoàn lãnh đạo trẻ Campuchia

Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia đến tham quan tại UBND P. Sơn Trà

Ông Sao Vandeth bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những bước phát triển vượt bậc và tinh thần đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng nói chung cũng như phường Sơn Trà nói riêng trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông Sao Vandeth nhấn mạnh, qua báo cáo thực tiễn và tham quan trực tiếp, Đoàn công tác nhận thấy phường Sơn Trà đã có những cách làm rất sáng tạo, khoa học và hiệu quả trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cơ sở, tinh gọn biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính công và xây dựng các mô hình tự quản tại khu dân cư là những kinh nghiệm thực tiễn hết sức quý báu. Ông cho biết những nội dung trao đổi tại buổi làm việc sẽ là tài liệu tham khảo quan trọng để đội ngũ cán bộ trẻ Đảng Nhân dân Campuchia nghiên cứu, vận dụng vào công tác xây dựng hệ thống chính trị và quản lý nhà nước tại Campuchia.