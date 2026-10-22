Chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện sơ cấp cứu theo yêu cầu

Đoàn đại biểu theo dõi buổi huấn luyện sơ cấp cứu dành cho sinh viên tại Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TP.HCM

Chiều 22.10, Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có buổi làm việc với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TP.HCM, tại trụ sở của đơn vị. Buổi làm việc nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm về chiến lược tiếp thị dịch vụ huấn luyện sơ cấp cứu, mô hình tổ chức, chuyển đổi số…

Chương trình thuộc Dự án “Phát triển tài chính và nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại. Mục tiêu là nâng cao năng lực cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong cung cấp dịch vụ huấn luyện sơ cấp cứu phù hợp với nhu cầu thị trường.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã thông tin về hoạt động của Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TP.HCM. Thành lập năm 2007, Trung tâm trực thuộc Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động.

Hướng dẫn kỹ thuật sơ cấp cứu nạn nhân bị hóc dị vật

Trung tâm có nhiệm vụ huấn luyện kỹ năng, kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho người dân và các tổ chức trong, ngoài nước tại TP.HCM và các tỉnh; phối hợp với ngành Y tế về chuyên môn, xây dựng mạng lưới và các chốt sơ cấp cứu trong cộng đồng. Đơn vị cũng tổ chức tập huấn phương án di dời, cấp cứu khi xảy ra thảm họa; phối hợp với các ngành liên quan thực hiện cứu hộ, cứu nạn và cung cấp dịch vụ sơ cấp cứu…

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TP.HCM cho biết Trung tâm có bề dày hoạt động, cùng đội ngũ hướng dẫn viên, tập huấn viên giàu kinh nghiệm. Lực lượng này đã tham gia huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu tại cộng đồng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ du lịch trong và ngoài nước tại TP.HCM và nhiều địa phương.

Các đại biểu xem phim tư liệu về một số hoạt động của Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TP.HCM

Đánh giá tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận mô hình hoạt động và cách thức vận hành của Trung tâm. Việc số người được tập huấn tăng qua các năm cho thấy tiềm năng phát triển của mô hình huấn luyện sơ cấp cứu theo nhu cầu, đồng thời là cơ sở để nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm cho các đơn vị khác trong hệ thống.

Đoàn công tác đề nghị Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tiếp tục phát huy thế mạnh của Trung tâm, đồng thời cung cấp thêm thông tin về nguồn nhân lực, đội ngũ tập huấn viên cũng như cơ chế chi trả hiện nay.

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động liên quan đến tài liệu tập huấn, cơ sở pháp lý, nhân lực, phương thức quản lý và phương pháp huấn luyện cũng cần được tổng hợp, kiến nghị để có hướng hỗ trợ phù hợp.